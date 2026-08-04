Los demócratas votan en primarias en Míchigan, estado clave

Una imagen de archivo muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Los demócratas estadounidenses votan este martes en su primaria en Míchigan, donde un candidato de izquierda se enfrenta a una congresista respaldada por el establishment en una contienda sobre la que planea el futuro del partido a nivel nacional.

Los candidatos para pelear por la banca en cuestión son Abdul El-Sayed, un doctor procedente del ala progresista del Partido Demócrata, y Haley Stevens, actual diputada respaldada por el establishment del partido.

El vencedor demócrata en este estado de más de 10 millones de habitantes del norte del país se enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers por un escaño que dejó vacante el demócrata Gary Peters.

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Recuperar el Senado en la mira de los demócratas

Los demócratas esperan recuperar la mayoría en el Senado, pero para lograrlo deben sin duda conservar su escaño en este estado, donde Donald Trump triunfó en 2024.

La primaria demócrata del martes despierta mucho interés.

Una victoria de Abdul El-Sayed, favorito en las encuestas, coronaría el movimiento progresista, que ya ha logrado varios triunfos en primarias recientes en Nueva York y Colorado.

Cuenta con el apoyo de varias figuras progresistas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Se presenta como dispuesto a luchar por las clases populares frente a Trump, los grandes empresarios, pero también contra los actuales dirigentes del Partido Demócrata y el movimiento proisraelí en Estados Unidos.

Haley Stevens, diputada desde 2019 de los alrededores de Detroit, ha centrado su campaña en la reindustrialización y en su capacidad para reunir a personas de distintos ámbitos frente a los republicanos.

Esta exasesora del presidente Barack Obama en temas de la industria automotriz cuenta con el apoyo de varios dirigentes demócratas, como Chuck Schumer y la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer.