NYPD lamenta la muerte de la agente Rebecca DePaula tras cirugía en Santo Domingo

Una combinación de fotos de Rebecca DePaula, vistiendo el uniforme del NYPD. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) lamentó el fallecimiento de la agente Rebecca DePaula, de 31 años, quien murió tras someterse a un procedimiento quirúrgico para retirarse los implantes mamarios en una clínica en Santo Domingo el pasado fin de semana.

"Sentimos una profunda tristeza por la pérdida de nuestra compañera, la agente Rebecca De Paula, que falleció fuera de servicio tras solo 18 meses en el puesto", expresó Patrick Hendry, presidente de la Asociación Benéfica de la Policía (PBA, por sus siglas en inglés), a través de un comunicado.

"Pedimos a todos los neoyorquinos que mantengan en sus oraciones a su familia, amigos y compañeros de trabajo durante este momento difícil", añadió Hendry.

De Paula ingresó al NYPD en enero de 2025 y, desde junio de este año, prestaba servicio en el Precinto 46, cuya jurisdicción abarca los sectores de Fordham, University Heights, Morris Heights y Mount Hope, en El Bronx.

Sus familiares destacaron la vocación de servicio de la joven y su compromiso de proteger y ayudar a los demás.

Esa dedicación fue reconocida por la Policía de Nueva York. El 20 de marzo de 2026, el Precinto 46 informó a través de su página oficial de Facebook que De Paula había sido seleccionada como Oficial del Mes, una distinción otorgada por su destacada labor y entrega a la comunidad.

De Paula provenía de una familia con tradición policial. Era nieta de un primer teniente de la Policía y sobrina de un coronel, quienes, según sus familiares, inspiraron su decisión de ingresar al cuerpo policial de Nueva York.

"La mejor recluta"

Su muerte también generó mensajes de pesar entre sus compañeros y antiguos instructores. David Marmol, quien participó en su formación en la academia del NYPD, la describió como "uno de mis mejores reclutas" y destacó que era "una gran persona y una cristiana devota".

De acuerdo con la información ofrecida por su familia, la agente viajó a Santo Domingo para someterse a una cirugía de extracción de implantes mamarios. Tras la intervención, habría desarrollado una infección bacteriana que complicó su estado de salud y provocó su fallecimiento.

La Policía Nacional informó este lunes que está a la espera de los resultados de los análisis forenses para continuar con la investigación del caso. Mientras tanto, los restos de De Paula serán trasladados posteriormente a Estados Unidos, donde recibirá sepultura.

Además de su labor como agente del NYPD, Rebecca De Paula era pastora cristiana y madre de tres hijos, según informaron sus familiares.