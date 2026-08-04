Niño de 10 años rescatado de las olas en California no recuerda el dramático momento

Socorristas ayudan a niño a salir de las olas de una playa en California. ( FUENTE EXTERNA )

Nathaniel Rai, el niño de 10 años que fue rescatado por un socorrista de las fuertes olas frente a una playa de California, no recuerda el momento en que estuvo a punto de ser arrastrado mar adentro.

De acuerdo con AP, el menor perdió el conocimiento después de que una enorme ola lo golpeara mientras se encontraba en aguas poco profundas en Seabright Beach, en Santa Cruz, California, el pasado 25 de julio.

Imágenes del rescate muestran al socorrista Ryder Williams, de 16 años, sujetando con fuerza a Nathaniel mientras ambos eran golpeados por varias olas. Por momentos, los dos desaparecían de la vista y volvían a aparecer cuando el agua retrocedía.

"Creo que tengo un moretón de tanto que me abrazó", dijo Nathaniel a The Associated Press desde la casa de su padre en Dallas.

El niño se encontraba de vacaciones con su madre cuando ocurrió el incidente. Williams contó que vio a Nathaniel perder el equilibrio debido a la fuerza del oleaje y decidió entrar al agua para ayudarlo.

La intensidad de las olas impedía que los socorristas pudieran acercarle un flotador. Nathaniel perdió el conocimiento y quedó inconsciente mientras Williams intentaba mantenerlo a flote, informó AP.

De acuerdo con Williams, ambos tuvieron que soportar varias olas de gran tamaño antes de que otro socorrista pudiera ayudarlos a llegar hasta la orilla.

Nathaniel aseguró que no recuerda el momento del rescate. Lo siguiente que tiene presente es a los socorristas sujetándolo.

"Le dije que le estaba agradecido por haberme salvado la vida", relató el niño.

Un rescate que recorrió el mundo

El video del rescate se difundió ampliamente en redes sociales y llamó incluso la atención del presidente Donald Trump, quien elogió la actuación del joven socorrista.

Nathaniel también vio las imágenes y, al igual que su padre, quedó sorprendido por la fuerza de las olas y la rapidez con la que Williams reaccionó para auxiliarlo.

"Estuvo a dos segundos de morir", afirmó Sumit Rai, padre del menor. "Si Ryder no hubiera llegado a tiempo, habría sido arrastrado otros 4 o 6 metros mar adentro, momento en el que ya no se le podía ver, y mucho menos recuperarlo o rescatarlo".

Después del incidente, las familias de Nathaniel y Williams tuvieron la oportunidad de conocerse y conversar.

"Resulta que tenemos muchos intereses comunes y, en ese sentido, el mundo es un pañuelo", comentó Sumit Rai.

Nathaniel explicó que durante algunos días tuvo dificultades para respirar y sintió dolor en la espalda, pero actualmente se encuentra bien, salvo por el moretón que quedó como recuerdo del fuerte abrazo con el que Williams logró mantenerlo a salvo.