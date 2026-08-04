Exabogado personal de Trump avanza en su confirmación como fiscal general de EE. UU.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, logró pasar este martes una votación clave en una comisión del Senado para ser confirmado en el cargo.

Exabogado personal del presidente Donald Trump, Blanche logró 12 votos a favor por 10 en contra en la Comisión Judicial del Senado, después de que dos senadores republicanos retiraran su oposición a la confirmación.

Blanche ejerce como fiscal general interino desde abril, cuando Trump destituyó a Pam Bondi.

Motivo del bloqueo

La confirmación de Blanche en el cargo se había visto bloqueada por las objeciones de dos senadores republicanos, John Cornyn y Thom Tillis, a una indemnización de 1,800 millones de dólares que el Departamento de Justicia había otorgado a Trump por la filtración de su declaración de impuestos.

Trump había indicado que quería que esa indemnización se constituyera en un fondo para presuntas víctimas de persecución política.

Blanche emitió una orden por escrito el fin de semana en la que suprimía ese "fondo contra la instrumentalización política".

El fiscal general interino, que en Estados Unidos también ejerce como secretario de Justicia, precisó además que el acuerdo de inmunidad fiscal alcanzado con Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo se aplicaría "retroactivamente" a ejercicios fiscales pasados y no a futuras declaraciones.

Se espera ahora que el pleno del Senado, donde los republicanos tienen mayoría, vote a finales de esta semana para confirmar a Blanche al frente del Departamento de Justicia.

Los demócratas del Senado se han mantenido unidos en su oposición a Blanche, ya que consideran que el Departamento de Justicia se ha convertido en una extensión del equipo legal del presidente republicano.

"Todd Blanche no tiene ninguna razón para ocupar el cargo de máximo responsable de la aplicación de la ley de nuestro país", dijo el senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en la Comisión Judicial del Senado, antes de la votación del martes.