Tres hospitales de Nueva York figuran entre los 20 mejores de EE. UU., reporta US News

Tres hospitales del área metropolitana de Nueva York fueron incluidos entre los 20 mejores centros hospitalarios de Estados Unidos, conforme a la clasificación anual de "Mejores Hospitales" de US News & World Report, publicada este martes.

U.S. News & World Report reconoció a NYU Langone, Mount Sinai y NewYork-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell en su lista de honor, reservada para los centros que destacan por su desempeño en múltiples especialidades.

Los tres centros también empataron en el primer lugar entre los mejores hospitales regionales del área metropolitana de Nueva York.

Según el New York Post, para elaborar la clasificación, US News analizó cerca de 4,500 hospitales en 14 especialidades para adultos y 23 procedimientos y afecciones. Solo el 16 % obtuvo la distinción de "Mejor Hospital", a partir de indicadores como la mortalidad ajustada al riesgo, las complicaciones prevenibles y la experiencia de los pacientes.

NYU Langone destaca en 12 especialidades

NYU Langone Health mantuvo el mayor número de especialidades clasificadas entre las primeras posiciones a nivel nacional, con 12 de sus 13 especialidades clínicas entre las 10 mejores del país.

"NYU Langone logró estas excelentes clasificaciones gracias a nuestros talentosos y dedicados equipos de atención, cada uno de los cuales se centra incansablemente en los detalles que influyen en los resultados y la experiencia del paciente", dijo el Dr. Alec C. Kimmelman, decano de la Facultad de Medicina Grossman de NYU y director ejecutivo de NYU Langone Health.

"Este compromiso con la excelencia se traduce en el más alto nivel de atención de calidad que ofrecemos de forma constante en todos nuestros centros."

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El sistema de salud también ocupó el primer lugar nacional en neurología y neurocirugía por quinto año consecutivo, así como en cardiología, cirugía cardíaca y vascular por segundo año consecutivo.

"El equipo integral y altamente integrado de neurología y neurocirugía está diseñado para satisfacer las necesidades de cada paciente, y agradecemos que el trabajo de nuestros departamentos para atender a los pacientes haya sido reconocido una vez más como el mejor del país por quinto año consecutivo", declaró el Dr. Steven L. Galetta, y el profesor Philip K. Moskowitz y jefe de Neurología de NYU Langone.

"Seguimos impulsando este campo hacia nuevas cotas atrayendo a los médicos e investigadores más talentosos del país, y juntos hemos construido algo verdaderamente excepcional."

NYU Langone también recibió la distinción de "alto rendimiento" en los 23 procedimientos y afecciones evaluados por US News. El reconocimiento incluye al Hospital Tisch de NYU Langone, el Pabellón Kimmel y el Hospital Ortopédico de NYU Langone en Manhattan, además de sus hospitales en Long Island y Brooklyn.

El Hospital NYU Langone de Suffolk, incorporado al sistema de salud el año pasado, fue evaluado por separado y recibió la calificación de "alto rendimiento" en neumonía, insuficiencia cardíaca y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

NewYork-Presbyterian entre los cinco mejores en ocho especialidades

El NewYork-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell se ubicó entre los cinco mejores hospitales del país en ocho especialidades.

Este año, con la incorporación de oftalmología a la clasificación, el centro se convirtió en el único hospital de Nueva York ubicado entre los 20 mejores del país en las 14 especialidades evaluadas.

El hospital también fue reconocido entre los mejores centros regionales por su acceso comunitario, debido a sus esfuerzos para brindar atención médica a comunidades desatendidas.

El Dr. Brian G. Donley, presidente y director ejecutivo de NewYork-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell, destacó que el centro ha sido reconocido por US News como uno de los mejores hospitales del país y como el número 1 de Nueva York por vigésimo tercer año consecutivo.

"Este logro refleja la extraordinaria dedicación, la experiencia y la compasión de nuestros médicos, enfermeras y equipos, que brindan una atención excepcional a nuestros pacientes y sus familias todos los días", declaró Donley.

"En colaboración con dos prestigiosas facultades de medicina, el Vagelos College of Physicians and Surgeons de la Universidad de Columbia y Weill Cornell Medicine, NewYork-Presbyterian se compromete a crear un futuro más saludable para todos a través de la innovación clínica, la investigación pionera y la formación de la próxima generación de líderes sanitarios."

Mount Sinai destaca en cardiología y geriatría

Por su parte, Mount Sinai se situó entre los cinco mejores hospitales del país en dos especialidades: cardiología, cirugía cardíaca y vascular, y geriatría. También se ubicó entre los 10 primeros en oncología.

El centro fue reconocido, además, entre los mejores hospitales regionales en acceso comunitario.

"Este reconocimiento refleja los esfuerzos realizados durante muchos años para formar equipos de médicos, enfermeras y otros miembros del equipo de atención que priorizan la seguridad, la calidad y la experiencia del paciente en todo lo que hacemos, independientemente de los antecedentes o las circunstancias del paciente", declaró el Dr. David L. Reich, presidente del Hospital Mount Sinai y director clínico del Sistema de Salud Mount Sinai.

"Como sistema de salud académico, nos beneficiamos enormemente al compartir nuestro campus con la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, que ofrece experiencia clínica, investigación, innovación y educación para mejorar los resultados de los pacientes y las comunidades a las que servimos. Es un privilegio liderar un equipo unido por un compromiso compartido con la excelencia."

La metodología utilizada por US News para clasificar las especialidades y evaluar procedimientos y afecciones analiza los resultados de los pacientes a partir de datos de más de 800 millones de registros de atención médica.

"Durante casi cuatro décadas, US News ha ayudado a las familias y a sus proveedores médicos a tomar decisiones complejas en materia de atención médica", dijo Ben Harder, jefe de análisis de salud y editor gerente de US News.

"Los indicadores de rendimiento de US News garantizan que las familias estadounidenses puedan encontrar y elegir con confianza una atención médica de alta calidad, a menudo en sus propias comunidades."