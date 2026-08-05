Juez de Texas bloquea regulaciones federales sobre silenciadores y otras armas de fuego

Un juez federal de Texas anuló una parte de la ley federal de armas de fuego de 1934 que establece regulaciones sobre silenciadores y determinadas armas, en una decisión que podría facilitar el acceso a estos dispositivos y eliminar su requisito de registro.

El juez de distrito James Hendrix determinó el miércoles que las disposiciones cuestionadas de la Ley Nacional de Armas de Fuego (NFA) ya no pueden aplicarse después de que el Congreso eliminara el impuesto federal asociado a esos artículos, informó AP.

"Las disposiciones impugnadas de la NFA ya no pueden justificarse —como lo han hecho durante casi 90 años— bajo el poder tributario del Congreso", escribió Hendrix en su fallo.

La decisión podría permitir que los propietarios de armas compren silenciadores, rifles y escopetas de cañón corto, así como otras armas reguladas por la NFA, sin tener que registrarlas ante el gobierno federal. También eliminaría una etapa adicional de revisión vinculada al proceso de registro.

Impacto de la decisión

La Ley Nacional de Armas de Fuego fue aprobada en 1934, en respuesta a la violencia asociada con grupos del crimen organizado. Durante décadas estableció un impuesto de 200 dólares y requisitos de registro para determinadas armas consideradas de mayor riesgo.

El año pasado, los republicanos eliminaron ese impuesto como parte del amplio proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos impulsado por el presidente Donald Trump.

Los grupos defensores del derecho a portar armas celebraron el fallo y señalaron que podría convertirse en un precedente para cuestionar las restricciones federales en otros tribunales del país.

"Este fallo sentará un precedente que ahora podremos argumentar en los tribunales de todo el país para permitir que los estadounidenses ejerzan sus derechos de la Segunda Enmienda sin temor a ser incluidos en algún registro gubernamental", dijo la Fundación de la Segunda Enmienda en un comunicado.

Reacciones y consecuencias

Sin embargo, organizaciones que respaldan mayores controles sobre las armas criticaron la decisión y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para la seguridad pública.

Adam Skaggs, asesor jurídico principal del Giffords Law Center, explicó que, aunque las verificaciones federales de antecedentes continuarán siendo obligatorias, el proceso de registro de las armas reguladas por la NFA implicaba pasos adicionales.

"Ese proceso funcionaba, en la práctica, como una verificación de antecedentes más exhaustiva para las armas reguladas por la NFA, y ese proceso ya no es aplicable", dijo Skaggs en un comunicado.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), responsable de hacer cumplir la normativa, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, según AP.

En junio, había más de 6.4 millones de silenciadores registrados en Estados Unidos, de acuerdo con datos de la ATF.

"El fallo de hoy supone un peligroso retroceso para la seguridad pública", declaró en un comunicado el Centro Jurídico Giffords.

La decisión representa una importante victoria para los grupos que buscan reducir las restricciones federales sobre determinadas armas, aunque el alcance definitivo del fallo podría depender de futuras apelaciones y de otros tribunales.