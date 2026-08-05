CDC vincula a 15 estados con brote de ciclosporiasis asociado a lechuga iceberg

Una persona en el baño afectada por diarrea "explosiva". ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades sanitarias de Estados Unidos ampliaron a 15 los estados vinculados a un brote de ciclosporiasis que este año ha dejado más de 25,000 casos y que estaría relacionado con lechuga iceberg, según informaron el miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La cifra de estados relacionados con el brote aumentó de nueve a 15, luego de que Arkansas, Iowa, Missouri, Nebraska, Nuevo Hampshire y Carolina del Norte fueran incorporados a la investigación, de acuerdo con información de AP.

La lista también incluye a Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pensilvania y Virginia Occidental.

En un principio, los investigadores concentraron sus pesquisas en la lechuga servida en Taco Bell. Sin embargo, las autoridades federales posteriormente señalaron a Taylor Farms como la posible fuente de la lechuga contaminada. La empresa retiró del mercado lechuga iceberg cultivada en el centro de México.

Desafíos en la investigación

Este año se han reportado casos de ciclosporiasis en al menos 47 estados, aunque las autoridades continúan investigando cuántos de ellos podrían estar relacionados con una fuente común de contaminación, informó AP.

La investigación del brote presenta dificultades debido al tiempo que puede transcurrir entre la exposición al parásito y la aparición de los síntomas. También resulta más complejo detectar el organismo en los laboratorios y determinar qué alimentos o productos consumieron las personas enfermas.

El Dr. Juan Luis Márquez, director médico de los departamentos de salud de los condados de Washtenaw y Livingston, en Michigan, señaló que los recortes de personal en los distintos niveles de salud pública han reducido los recursos disponibles para este tipo de investigaciones.

"Se han producido recortes de personal en todos los niveles de la salud pública —federal, local y estatal— por lo que, en general, hay menos recursos y capacidad disponibles", dijo Márquez en un comunicado.

La Cyclospora es un parásito microscópico que suele provocar diarrea acuosa y frecuente. La enfermedad que causa, conocida como ciclosporiasis, aparece con mayor frecuencia a finales de la primavera y durante el verano, según los CDC.

Impacto y cifras

El parásito infecta el intestino y se transmite a través de las heces. A diferencia de la salmonela y la E. coli, muchos casos de ciclosporiasis no pueden vincularse con un alimento o fuente específica.

De acuerdo con AP, este año Estados Unidos ya superó ampliamente el récord de casos registrado en 2019, cuando se reportaron unos 4,700 contagios. Solo Michigan ha contabilizado más de 12,000 casos y dos muertes.

Al sumar los casos reportados en otros estados, el número nacional supera los 25,000.