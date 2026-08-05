EE. UU. ha reembolsado alrededor de USD$100,000 millones en aranceles de Trump

Fachada de el supremo de Estados Unidos. ( EFE )

La administración de Estados Unidos ha reembolsado unos 100,000 millones de dólares en aranceles desde que la Corte Suprema anuló la mayoría de estos en una decisión de este año, según documentos judiciales a los que la AFP accedió el miércoles.

La cifra representa alrededor del 60 % de los cerca de 166,000 millones de dólares que la administración del presidente Donald Trump recaudó después de usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer los gravámenes.

Los reembolsos se destinaron a los importadores que pagaron los aranceles.

Trump utilizó la ley para imponer aranceles a socios comerciales desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, pero el alto tribunal falló en febrero pasado que el presidente había excedido su autoridad, golpeando considerablemente la política económica del mandatario.

Impacto económico

La decisión, sin embargo, no tuvo efecto en los aranceles sectoriales, que apuntan en particular al acero, el aluminio, el cobre o la madera para construcción.

Un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) dijo que, de acuerdo con los documentos de la corte publicados el martes, para el 31 de julio habían sido aceptados para su tramitación "aproximadamente 128.680 millones de dólares en reembolsos, tanto potenciales como certificados".

De ese total, alrededor de 100,000 millones de dólares ya se habían enviado al Departamento del Tesoro para su desembolso, agregó el funcionario.

Desde el fallo en febrero, Trump ha anunciado nuevos aranceles a decenas de socios comerciales de Estados Unidos, que han generado nuevas demandas ante la justicia.