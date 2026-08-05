Califican de "locura" contrato millonario de Mamdani para alojar a personas sin hogar en hoteles

Se ve a una persona sin hogar en una calle de la ciudad de Nueva York durante una tormenta de nieve en 2018. ( SHUTTERSTOCK )

La administración del alcalde Zohran Mamdani ha tomado una nueva decisión que ha generado críticas. En esta ocasión, la Alcaldía de Nueva York aprobó un contrato por 1,860 millones de dólares con hoteles de los cinco condados para proporcionar alojamiento de emergencia a personas sin hogar.

La medida fue criticada el lunes en X por la presidenta de El Bronx, Vanessa Gibson quien la calificó como "una locura".

Gibson reaccionó a una información publicada por el New York Post sobre la aprobación de un contrato de tres años, valorado en 1,860 millones de dólares, con la Fundación de la Asociación Hotelera de la Ciudad de Nueva York, entidad que representa a casi 300 hoteles y que proporcionará refugio de emergencia a personas sin hogar.

"Gastar mil millones de dólares en extender contratos con hoteles de la ciudad de Nueva York para seguir alojando a familias sin hogar, además de construir más refugios permanentes para albergar a más familias sin hogar, es una locura", escribió Gibson en X.

El contrato estará vigente desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2029.

La presidenta del condado sostuvo que la ciudad está tardando demasiado en desarrollar proyectos de vivienda permanente.

"Necesitamos acelerar la construcción de más viviendas asequibles y permanentes", escribió.

Gibson afirmó que los proyectos de vivienda en la ciudad "están tardando demasiado en finalizar" y agregó que todavía hay iniciativas pendientes en el antiguo Distrito 16 del Concejo Municipal, al que representó, que aún no han sido concluidas por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés).

"Sin embargo, conseguiremos un refugio más rápido", señaló. "No debería haber necesidad de más refugios. Tenemos trabajo por hacer".

Por su parte, Mamdani prometió el lunes acelerar la construcción de viviendas para reducir la dependencia de albergues y hoteles y combatir la falta de vivienda.

"Ante todo, sabemos que la mayor crisis de la ciudad de Nueva York es la vivienda y que la crisis de las personas sin hogar es una consecuencia de ella", afirmó el alcalde.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de un nuevo proyecto residencial en Hunts Point, en El Bronx, que contará con 96 viviendas asequibles y servicios integrados. La organización sin fines de lucro The Doe Fund, dedicada a combatir la falta de vivienda y la reincidencia, será la encargada de prestar esos servicios.

Mamdani explicó que un grupo de trabajo interinstitucional está desarrollando medidas para agilizar la construcción de más viviendas.

Asimismo, la Alcaldía informó que el 15 % de las nuevas viviendas asequibles estarán destinadas a personas sin hogar y que trabaja en un "plan maestro" para abordar esa problemática.

Aunque Gibson criticó el contrato para el uso de hoteles como refugios de emergencia, dio la bienvenida al nuevo proyecto de viviendas anunciado por Mamdani en su distrito.

"¡Felicitaciones a The Doe Fund, a sus socios, a las agencias municipales, al equipo de finanzas y al personal por esta importante inversión en Hunts Point! Esperamos que la inauguración se realice a tiempo y dentro del presupuesto", expresó.

"¡Gracias, señor alcalde!".

Uso de hoteles como refugios

La ciudad recurrió ampliamente a hoteles como refugios de emergencia durante la pandemia de COVID-19 para reducir el riesgo de contagios y continuó utilizándolos durante la crisis migratoria, cuando miles de solicitantes de asilo fueron trasladados en autobús a Nueva York.

En el momento de mayor llegada de migrantes, alrededor de 150 hoteles, moteles y posadas fueron habilitados como refugios temporales.