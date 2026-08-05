Por primera vez, dos dominicanas se enfrentan por un escaño en la Asamblea de Nueva York

Las candidatas de los partidos demócrata y republicano, Yudelka Tapia y Shery Olivo, respectivamente, por el Distrito 86 de la Asamblea de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo 3 de noviembre, la ciudad de Nueva York celebrará elecciones generales y, por primera vez, dos dominicanas competirán por el escaño del Distrito 86 en la Asamblea del Estado de Nueva York.

La demócrata Yudelka Tapia cumple actualmente su segundo mandato como asambleísta por ese distrito, que comprende los vecindarios de University Heights, Morris Heights, Mount Eden, Kingsbridge, Tremont y Fordham, en El Bronx.

En esta ocasión buscará la reelección frente a su compatriota Shery Olivo, candidata del Partido Republicano.

El Distrito 86, al igual que gran parte de la ciudad de Nueva York, es un bastión demócrata. El oeste de El Bronx ha permanecido en manos de ese partido durante décadas y figura entre sus distritos con mayor respaldo electoral.

Tapia asumió el cargo el 2 de noviembre de 2021, tras ganar una elección especial convocada luego de la renuncia del también demócrata Víctor Pichardo, quien dejó la Asamblea para dedicar más tiempo a su familia. Su mandato actual concluye el 1 de enero de 2027.

Si Tapia no logra la reelección, Olivo asumirá la representación del Distrito 86, siendo la primera representante republicana del distrito en décadas.

Conoce a las candidatas

Yudelka Tapia

Tapia nació en Santo Domingo, República Dominicana, y estudió en la Universidad O&M, donde organizó a sus compañeras en iniciativas contra la violencia doméstica y la corrupción política. Además, fue presidenta de la Unión Democrática de Mujeres, una organización nacional dedicada a la organización y educación de mujeres.

Posteriormente obtuvo una maestría en Política Urbana y Liderazgo en Hunter College.

Según su portal web, migró a Estados Unidos y se estableció en el oeste de El Bronx, donde ha residido durante más de 30 años y crió a sus cuatro hijos.

Antes de ser elegida asambleísta, trabajó durante 23 años como auditora sénior en la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York.

También ha participado activamente en su comunidad como presidenta de la asociación de padres y maestros de la escuela secundaria Roosevelt y como integrante del comité ejecutivo del sindicato Local 1407 del DC 37.

Tapia asegura que ha dedicado años a luchar por mejorar las condiciones de su comunidad y de las familias trabajadoras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/mapa-del-distrito-f5f7282e.jpg Mapa del Distrito 86 de Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

Shery Olivo

Olivo, también nacida en República Dominicana, se postula por primera vez a un cargo de elección popular.

Su campaña comenzó a finales de 2025, cuando anunció su aspiración a la Asamblea del Estado de Nueva York por el Distrito 86. Posteriormente obtuvo la candidatura republicana para las elecciones de 2026.

Olivo es la primera mujer dominico-estadounidense en postularse como candidata republicana a la Asamblea del Estado de Nueva York.

Según ha explicado, su decisión de aspirar a un cargo público surgió a raíz de una tragedia personal que despertó en ella "una profunda preocupación por el futuro de nuestra comunidad".

"La pérdida de mi sobrino, Juan Peña, fue un recordatorio desgarrador de las dificultades que enfrentan a diario muchas familias en El Bronx. Esa tragedia fortaleció mi compromiso con el servicio público y me inspiró a alzar la voz por aquellos que se sienten ignorados por el gobierno", afirmó la candidata al responder un cuestionario de la plataforma Ballotpedia.

Olivo obtuvo un diploma de bachillerato de Morris High School y un título de asociado de Monroe College en 2010.