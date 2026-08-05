EE. UU. ordena cerrar organización de donación de órganos en Kentucky por fallos de seguridad

La imagen muestra a un equipo médico realizando un trasplante de órgano, una intervención que puede salvar vidas. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno de Estados Unidos inició el proceso para retirar la certificación de una organización de donación de órganos de Kentucky, a la que acusa de haber incurrido en fallos de seguridad relacionados con pacientes que mostraron signos inesperados de vida.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunció el miércoles la medida contra Network for Hope, una de las aproximadamente 55 organizaciones de obtención de órganos que operan en Estados Unidos.

Kennedy calificó a la organización como "una manzana podrida" y la acusó de presentar "fallos de seguridad persistentes". Network for Hope rechazó las acusaciones y anunció que apelará la decisión.

Detalles del caso

Uno de los principales señalamientos se remonta a 2021, cuando la organización que precedió a Network for Hope presuntamente presionó a un hospital de Kentucky para continuar con los preparativos para retirar el soporte vital y extraer los órganos de un hombre que había sufrido una sobredosis de drogas.

Sin embargo, el paciente comenzó a mostrar señales de recuperación. Las cirugías de extracción fueron canceladas y el hombre sobrevivió. Su hermana acompañó a Kennedy durante el anuncio de la medida y agradeció al secretario por su intervención.

Las organizaciones de obtención de órganos no tienen autoridad para declarar la muerte de un paciente. Esa decisión corresponde al médico del hospital que atiende a la persona. Solo después de que se certifica el fallecimiento, la organización puede asumir la responsabilidad del proceso de donación y coordinar la recuperación de los órganos.

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La mayoría de las donaciones proceden de personas declaradas con muerte cerebral. En otros casos, cuando un paciente presenta una lesión considerada incompatible con la vida, la familia puede decidir retirar el soporte vital y, bajo determinadas circunstancias, permitir la donación de órganos.

Network for Hope afirmó que cumple con las normas federales y señaló que hace más de un año implementó una medida de seguridad que permite a familiares y profesionales de la salud detener el proceso de donación si existe alguna duda sobre la condición del paciente.

Kentucky aprobó recientemente una ley que exige una pausa de este tipo, mientras que la Red Federal de Obtención y Trasplante de Órganos trabaja en normas que podrían extender el requisito a todas las organizaciones de obtención de órganos del país.

La decisión ocurre mientras más de 100,000 personas esperan un trasplante en Estados Unidos. La mayoría necesita un riñón y miles de pacientes mueren cada año mientras esperan un órgano.

El año pasado se realizaron más de 49,000 trasplantes en el país, una cifra récord, pese a que las donaciones de personas fallecidas registraron una ligera disminución, la primera caída en una década.