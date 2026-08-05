Expolicía haitiano se declara culpable en Florida de traficar más de 140 armas hacia Haití

Jean Robert Casimir, un exoficial de la Policía de Haití naturalizado estadounidense, se declaró culpable el martes en un tribunal de Florida de los cargos de conspiración, contrabando e infracciones a la Ley de Control de Exportaciones de EE. UU. por el envío ilegal de unas 140 armas de fuego a su país.

La justicia estadounidense sostiene que Casimir, de 53 años, formaba parte de "una extensa operación de tráfico de armas de fuego" que desde al menos agosto de 2020 hasta diciembre de 2024, exportó a la nación caribeña "no menos de 140 armas de fuego" desde Estados Unidos sin haber obtenido previamente la licencia requerida.

Esa licencia es otorgada por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos, destaca el Departamento de Justicia en una nota de prensa.

Las armas incluían rifles, pistolas y escopetas de diversas marcas y modelos.

Eran enviadas en compresores de aire

Los documentos judiciales indican que, durante ese período, Casimir adquirió al menos 108 armas de fuego a titulares de licencias federales y entre 30 y 35 armas de fuego de un ciudadano estadounidense residente en Florida, las cuales exportó a Haití sin la licencia correspondiente.

De acuerdo con los fiscales, Casimir y sus cómplices utilizaron, entre otras técnicas, compresores de aire industriales que cortaban y volvían a soldar para ocultar las armas y enviarlas a Haití, país que perdió a su presidente en julio de 2021 y que desde entonces se ha visto inmerso en una crisis multidimensional, con las pandillas controlando gran parte de la capital, Puerto Príncipe.

Presuntamente, los rifles y las pistolas eran envueltos en espuma aislante dentro de los compresores, que posteriormente eran enviados junto con otros paquetes a Haití en embarcaciones que partían desde Miami.

Casimir fue arrestado el 16 de diciembre de 2024 en Lauderhill y posteriormente acusado formalmente el 23 de enero de 2025.

El caso es investigado por la oficina del FBI en Miami, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Washington D. C. y Miami, con la asistencia de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).