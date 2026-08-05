EE. UU. implementa programa piloto que permite exigir fianza a solicitantes de residencia

Una persona muestra una tarjeta de residencia o "green card" sobre unas banderas estadounidenses. ( EFE )

El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a implementar este miércoles un programa piloto que permite a funcionarios consulares exigir a determinados solicitantes de visas de inmigrante el pago de una fianza por concepto de carga pública, como condición para la emisión del documento.

La medida, actualizada este miércoles cinco de agosto, establece que los funcionarios consulares podrán determinar, según las circunstancias de cada caso, si un solicitante debe presentar una fianza ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para demostrar que no representará una posible carga para el Gobierno estadounidense.

El Departamento de Estado recordó que la inmigración a Estados Unidos es considerada un privilegio y no un derecho, y que quienes solicitan una visa de inmigrante deben demostrar que podrán mantenerse sin convertirse en una carga pública para el país.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se aplica actualmente a determinadas solicitudes y los solicitantes a quienes se les requiera una fianza serán notificados directamente por un funcionario consular.

Monto variable de la fianza

La cantidad que deberá pagar el solicitante no es fija. Según el Departamento de Estado, el importe será establecido por un funcionario consular de conformidad con el artículo 8 CFR 213.1(b), tomando en cuenta una evaluación de la totalidad de las circunstancias de cada caso.

La fianza deberá solicitarse ante USCIS y, si es aprobada, podría permitir que un funcionario consular emita una visa de inmigrante que previamente habría sido denegada bajo la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), siempre que el solicitante cumpla con los demás requisitos migratorios.

El Departamento de Estado aclaró que la implementación de esta herramienta constituye un método adicional para que determinados solicitantes puedan superar una denegación relacionada con la carga pública.

Los solicitantes también pueden intentar superar una denegación demostrando, mediante pruebas suficientes, que no es probable que se conviertan en una carga pública después de ser admitidos en Estados Unidos.

Aclaraciones sobre la medida

La nueva disposición no afecta a las visas que ya están vigentes, según precisó el Departamento de Estado.

Asimismo, la persona que pague la fianza puede tener la posibilidad de recuperar el dinero posteriormente. Para determinar las condiciones de mantenimiento, sustitución y cancelación de la fianza, el Departamento de Estado remite a las disposiciones de USCIS sobre las fianzas por concepto de carga pública.

La fianza podría perderse en determinadas circunstancias, por lo que el Gobierno recomienda consultar las reglas específicas de USCIS sobre el proceso.

El Departamento de Estado indicó que por el momento no es posible solicitar voluntariamente una fianza. El procedimiento se está implementando únicamente para determinados casos y será el funcionario consular quien notifique al solicitante cuando deba depositarla.

La información oficial sobre el proceso está disponible en el sitio web de USCIS bajo el apartado "Public Charge Bond" (Fianza por concepto de carga pública).