Flota de acorazados de la clase Trump apunta a ser una de las más costosas de la historia

La construcción de la flota de acorazados de la clase Trump podría costar 275,000 millones de dólares, lo que lo convertiría en uno de los buques de guerra más caros de la historia, informó el miércoles la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO).

El primero de los acorazados de propulsión nuclear costaría unos 23,400 millones de dólares a 2026, mientras que los barcos posteriores, que se adquirirían hasta 2056, tendrían un costo promedio de 18,000 millones de dólares, señaló en un informe la CBO (por sus siglas en inglés), un órgano no partidista.

En comparación, el USS Gerald R. Ford —el portaaviones más grande del mundo— costó alrededor de 13,300 millones de dólares de 2008, es decir, más de 20,000 millones ajustados por inflación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en diciembre de 2025 los planes para la nueva clase de buques de guerra que llevará su nombre, un honor normalmente reservado para líderes que han dejado el cargo.

Las naves estarán fuertemente armadas, y llevarán misiles antiaéreos y de ataque a tierra, armas hipersónicas, misiles de crucero nucleares, láseres y un cañón de riel, indicó la CBO.

Los buques de la clase Trump serán más grandes que los actuales destructores y cruceros estadounidenses, pero su desplazamiento sería algo menor que el de los últimos acorazados estadounidenses —de la clase Iowa—, que fueron retirados del servicio en la década de 1990.

Comparación con la Armada de China

Washington se ha rezagado significativamente con respecto a Pekín en cuanto al número de buques en su Armada.

El año pasado, el Congreso publicó un informe en el que funcionarios militares estadounidenses y otros observadores se expresaron preocupados por el ritmo de los esfuerzos de construcción naval de China.