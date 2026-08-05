Una persona muere y 14 resultan heridas tras explosión e incendio en edificio en El Bronx

Los bomberos de la ciudad de Nueva York tratan de sofocar el fuego de un edificio en El Bronx. ( @FDNY X )

Una persona murió este miércoles y otras 14 resultaron heridas, entre ellas seis bomberos, luego de que una explosión provocara un incendio de cinco alarmas en un edificio de apartamentos en el barrio Norwood, en El Bronx, informaron las autoridades de Nueva York.

El fuego se registró poco antes de las 12:30 en el edificio ubicado en el 374 East 209th Street, entre Decatur Avenue y Parkside Place, según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Según PIX11, los equipos de emergencia encontraron las llamas concentradas en el segundo y tercer piso de la estructura de cinco niveles. Mientras los bomberos combatían el siniestro, el incendio fue elevado a cinco alarmas poco antes de las 2:00 de la tarde.

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, confirmó que una explosión provocó el incendio, mientras que el jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, informó que parte del tercer piso se derrumbó sobre el segundo.

Una persona fue localizada muerta dentro del inmueble. Otras dos sufrieron heridas que ponen en riesgo sus vidas y dos más resultaron gravemente heridas, según las autoridades.

En total, ocho residentes y seis bomberos resultaron heridos durante el incendio. Tres de los bomberos sufrieron lesiones graves, informó el medio.

Vecinos describen una fuerte explosión

El estruendo sorprendió a los residentes de la zona, quienes compararon el sonido de la explosión con el de una bomba.

"Sonaba como si el mundo se estuviera acabando", relató una mujer que vive cerca del edificio.

Imágenes captadas por residentes mostraron varios pisos del edificio cubiertos por humo y llamas mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio.

La Oficina de Gestión de Emergencias advirtió a los residentes y usuarios del transporte público que esperaran humo y retrasos en el tránsito mientras continuaban las labores de los bomberos.

Residentes desalojados

Las autoridades informaron que 18 residentes fueron desalojados como consecuencia del incendio.

Entre los afectados se encontraba una vecina que lloraba en la calle preocupada por sus animales, que permanecían dentro del inmueble.

"Me encargo de los animales de servicio que acaban de salir del hospital. Ni siquiera me dejan sacarlos", dijo la residente.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias que provocaron la explosión y el posterior incendio