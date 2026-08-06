Adriano Espaillat descarta candidatura como independiente y llama a "salvar" al Partido Demócrata

El congresista domínico-estadounidense, Adriano Espaillat, en el Palacio Nacional el viernes 22 de noviembre de 2024. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat descartó presentarse en los próximos comicios de Nueva York como candidato independiente para defender su escaño en el Congreso ante la candidata demócrata Darializa Ávila y, en cambio, llamó a salvar al partido en momentos en que la organización avanza hacia una tendencia más progresista.

"No, eso no procede. Yo soy un demócrata a carta cabal, yo sigo en mi partido. Incluso, tenemos que salvar el Partido Demócrata", dijo el veterano político nacido en Santiago de los Caballeros al ser cuestionado por medios de comunicación sobre la posibilidad de presentarse fuera del partido que lo llevó al Congreso.

No obstante, el congresista no ofreció detalles sobre qué aspectos considera que deben ser salvados dentro de la organización, pero sus declaraciones se producen en momentos en que los demócratas atraviesan una división interna entre sectores más moderados y el ala progresista, al tiempo que partido se prepara para lograr una nueva configuración del Congreso.

En el caso de Espaillat, su llamado se produce después de que perdiera las primarias demócratas celebradas en junio frente a Ávila, también de origen dominicano, quien recibió el respaldo del alcalde Zohran Mamdani.

La derrota del congresista, el primer dominicano y el primer naturalizado estadounidense nacido en el exterior en llegar al Congreso, fue uno de los resultados más sorprendentes de esa jornada electoral y una señal del avance del ala más progresista dentro del Partido Demócrata, con Mamdani como una de sus principales figuras en Nueva York.

Espaillat, de 71 años, es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2017 y, desde 2025, preside el Caucus Hispano del Congreso (CHC). La victoria de Ávila truncó su aspiración de reelegirse para un quinto mandato en la Cámara Baja.

El apoyo de Mamdani, anunciado un mes antes de las elecciones, rompió la promesa de devolverle el respaldo que el congresista le había otorgado en noviembre pasado, según informó The New York Times.

En junio, tras conocerse los resultados de las elecciones, Espaillat anunció su retiro del escenario público luego de tres décadas de servicio a las comunidades del Alto Manhattan y El Bronx. Sin embargo, fue abordado por medios de comunicación durante una aparición pública en la que aseguró que regresaría a sus orígenes como activista.

"Yo soy un activista en lo más profundo de mi corazón, y los activistas son como los grandes generales: no se retiran. Entonces, nosotros volvemos ahora a la calle, volvemos a la comunidad porque, como todos ustedes saben, yo me pasaba cuatro y cinco días en Washington (...), pero ahora voy a estar en el corazón de la comunidad todos los días", expresó.

"Así que hay mucho Adriano para mucho tiempo", agregó.

El grupo de Mamdani

Ávila, de 32 años, al igual que Mamdani, es miembro de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), organización que se autodenomina la mayor agrupación socialista democrática de Estados Unidos.

Se trata de un grupo político y de activismo que busca promover políticas socialistas democráticas dentro del sistema democrático estadounidense y sostiene que la economía y la sociedad deben estar más orientadas hacia la igualdad, la participación de los trabajadores y el acceso universal a servicios básicos.

La candidatura de Ávila, conocida por haber sido una de las organizadoras de las protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia contra la guerra en Gaza, había pasado desapercibida hasta que recibió el respaldo del alcalde neoyorquino.

Durante su campaña, Ávila argumentó que Espaillat no representaba suficientemente a los residentes de clase trabajadora del Alto Manhattan y que estaba desconectado de los votantes de las primarias demócratas en asuntos de política exterior, especialmente en lo relacionado con Israel.

Te puede interesar Esto termina hoy: Ávila Chevalier cuestionó desempeño de Espaillat tras derrotarlo en las primarias

En las primarias de Nueva York, Mamdani también obtuvo otro triunfo, ya que su otro candidato respaldado, Brad Lander, se impuso al representante Dan Goldman en el Distrito 10.

Además, la asambleísta Claire Valdez derrotó al presidente del condado de Brooklyn, el dominicano Antonio Reynoso, en la contienda por el séptimo distrito congresional de Nueva York, que abarca partes de Brooklyn y Queens.

Estos resultados se enmarcan en una batalla más amplia dentro del Partido Demócrata entre sus corrientes izquierdista y centrista.

Crecimiento del ala progresista

Además de los candidatos impulsados por Mamdani, otros aspirantes de tendencia más izquierdista se consolidaron como las opciones demócratas para las próximas elecciones.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, cercana al senador progresista Bernie Sanders, aspirará nuevamente a la reelección tras ganar las primarias, al igual que Josh Riley, congresista por el distrito 19, y otros candidatos como Christopher Gallant, Paul Tonko, Aaron Gies, Alissa Ellman y Joseph Morelle.

Todos ellos fueron candidatos respaldados por el Working Families Party, una organización progresista que impulsa aspirantes de izquierda dentro del Partido Demócrata.

En las elecciones a la Alcaldía, Mamdani fue candidato del Working Families Party y del Partido Demócrata gracias al sistema de fusión electoral, que permite que un mismo aspirante figure en varias líneas de la papeleta y sume los votos obtenidos en cada una de ellas.

Aunque la mayoría de los escaños de Nueva York han estado históricamente en manos de los demócratas, el partido busca recuperar los distritos actualmente representados por republicanos para tomar el control de la Cámara Baja y complicar la parte final del mandato de Donald Trump.

Con ese objetivo, los demócratas eligieron a la veterana del Ejército Cait Conley como candidata en el distrito 17 para disputarle el escaño al congresista republicano Mike Lawler, considerado uno de los puestos más vulnerables de la Cámara de Representantes.