Arrestan a un hombre por el asesinato a puñaladas del dominicano Carlos Penzo en Queens, NY

Las autoridades de Nueva York arrestaron y acusaron de asesinato a un hombre por la muerte del dominicano Carlos Penzo, quien fue hallado con múltiples heridas de arma blanca en el baño de su apartamento, ubicado en un lujoso edificio residencial de Long Island City, en Queens.

De acuerdo con un informe del New York Daily News, Bretford Brewer, de 36 años, fue acusado formalmente el miércoles de asesinato por presuntamente haber matado a Penzo, también de 36 años.

Según las autoridades, Brewer fue encontrado desnudo en la azotea del edificio de 51 pisos cuando los agentes respondieron a una llamada de emergencia. Presuntamente intentaba destruir las cámaras de seguridad con un extintor.

El personal de seguridad del edificio alertó a la Policía, cuyos agentes detuvieron al sospechoso cuando este ya se había desplazado desde la azotea hasta un pasillo del cuarto piso, donde supuestamente intentaba entrar por la fuerza al apartamento donde se encontró a la víctima, según fuentes policiales.

Las autoridades acudieron al edificio poco antes de la 1:00 de la tarde del sábado, luego de que se activara una alarma de incendio en la azotea.

Sin embargo, la Policía había acudido al edificio unas tres horas antes tras recibir una llamada al 911 realizada desde el teléfono celular de Penzo. En esa ocasión, los agentes no pudieron acceder al apartamento.

De acuerdo con la investigación, Brewer había visitado el apartamento de Penzo el día en que ocurrió el homicidio. Permaneció bajo custodia como persona de interés mientras avanzaban las pesquisas.

Antes de ser acusado formalmente, Brewer fue trasladado a un hospital para una evaluación psiquiátrica, informó la Policía.

El caso

Penzo fue encontrado sin vida la tarde del sábado sentado en la bañera de su apartamento, ubicado en el edificio de lujo Hayden, en Hunter Street, cerca de Jackson Avenue, en Long Island City.

El cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, el rostro y el pecho. Además, las autoridades encontraron manchas de sangre en el dormitorio y en el piso de la cocina, según fuentes.

Los investigadores también recuperaron un cuchillo y una pistola eléctrica tipo taser sobre el regazo de la víctima. Otras dos armas blancas fueron encontradas, una sobre una cama y otra dentro del fregadero.

"Que esto le ocurra en la comodidad de su propia casa es increíble", dijo Christine Piantini, hermana de la víctima, al New York Daily News a principios de esta semana, mientras luchaba por contener las lágrimas. "Mi hermano no era una persona agresiva. Era un encanto".

Según la Policía, el sospechoso reside en Crown Heights, Brooklyn, y no tenía antecedentes penales en la ciudad de Nueva York. Su comparecencia de cargos estaba prevista para este jueves en el Tribunal Penal de Queens.

Las autoridades también informaron que al menos otro hombre se encontraba en el apartamento alrededor del momento en que ocurrió el crimen, aunque hasta ahora no está claro si esa persona enfrentará cargos.