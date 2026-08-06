Aumentan las hospitalizaciones por vómitos entre consumidores frecuentes de marihuana en EE. UU.

Los casos de personas que acuden a las salas de emergencia por náuseas y vómitos asociados al consumo frecuente de marihuana aumentaron de forma significativa en Estados Unidos durante el último año, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La agencia informó que los diagnósticos del síndrome de hiperemesis por cannabis en los servicios de urgencias crecieron un 16 % entre octubre del año pasado y mayo de este año, un incremento que los investigadores atribuyen, en gran medida, a la implementación de un código de diagnóstico específico que facilita la identificación de esta condición.

El síndrome afecta principalmente a consumidores habituales de marihuana y se caracteriza por episodios recurrentes de náuseas intensas, vómitos persistentes y fuerte dolor abdominal.

Hasta octubre del año pasado, los médicos debían identificar la enfermedad mediante la combinación de códigos relacionados con vómitos y consumo de cannabis. La creación de un diagnóstico específico permitió reflejar con mayor precisión la magnitud del problema.

Los investigadores analizaron datos de unas 7,500 salas de emergencia en todo el país y contabilizaron casi 200,000 visitas relacionadas con este síndrome entre enero de 2023 y mayo de 2026.

Aumento en jóvenes

Los mayores incrementos se registraron entre personas de 15 a 24 años, especialmente adolescentes, mujeres, afroamericanos e indígenas estadounidenses y nativos de Alaska.

La investigadora de los CDC Alana Vivolo-Kantor, autora principal del informe, señaló que uno de los hallazgos más llamativos fue el aumento de casos entre adolescentes y adultos jóvenes.

"La premisa inicial era: '¿Cómo es posible que tengan un consumo crónico? ¿Desde cuándo consumían cannabis?'", explicó.

Los expertos consideran que el síndrome ha estado históricamente subdiagnosticado, ya sea porque los pacientes no informaban sobre su consumo de marihuana o porque los síntomas eran atribuidos a otras enfermedades.

Necesidad de investigación

El informe también destaca la necesidad de ampliar las investigaciones sobre el impacto de los nuevos productos con altas concentraciones de THC, como vaporizadores, bebidas y gomitas, cuyo uso entre los jóvenes ha aumentado en los últimos años.

Los CDC sostienen que una mayor concienciación sobre este trastorno permitirá mejorar su detección temprana y el tratamiento de quienes presentan complicaciones asociadas al consumo frecuente de cannabis