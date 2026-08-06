Trump recibe en la Casa Blanca a atletas olímpicos y paralímpicos de invierno de EE. UU.

La atleta del equipo paralímpico de EE. UU., Laurie Stephens (izquierda), es recibida por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de agosto de 2026. ( EFE )

El presidente Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca a decenas de atletas olímpicos y paralímpicos de invierno de Estados Unidos para reconocer su desempeño en los Juegos de Milán-Cortina 2026, donde la delegación estadounidense conquistó 57 medallas.

Según la Casa Blanca, casi la mitad de los integrantes del equipo estadounidense que compitió en Italia asistieron a la ceremonia, junto con entrenadores, personal técnico y otros representantes, informó AP.

Durante el acto, celebrado en el Salón Este debido a las fuertes lluvias, Trump destacó el desempeño del patinador de velocidad Jordan Stolz, a quien calificó como el atleta olímpico estadounidense más laureado de los Juegos.

"Hoy, nos sentimos verdaderamente honrados de dar la bienvenida a la Casa Blanca al que quizás sea el mejor grupo de atletas olímpicos de invierno en la historia de Estados Unidos", dijo el mandatario.

Trump recibió como obsequio una chaqueta y un par de zapatillas del equipo de Estados Unidos, prometió entregar monedas conmemorativas a los asistentes e invitó a los atletas a recorrer el Despacho Oval al concluir la ceremonia.

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Reconocimientos y discursos

"Trescientos atletas estadounidenses participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de este año, obteniendo un total de 57 medallas", recordó el presidente.

"Estos hombres y mujeres sacrificaron años de sus vidas e incontables madrugones para ser los mejores del mundo", expresó.

Trump también preguntó cuántos atletas ya se preparan para futuras competencias olímpicas y destacó que Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028, mientras que Salt Lake City albergará los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034.

Durante su discurso, el mandatario hizo una breve referencia a temas políticos al afirmar que su administración ha trabajado para "salvar el deporte femenino" y para proteger el deporte universitario mediante una futura reforma legislativa.

"Estamos haciendo todo lo posible para proteger las preciadas tradiciones deportivas que han formado parte de nuestra nación desde sus inicios", afirmó.

La ceremonia también incluyó el reconocimiento a dos integrantes del equipo femenino de hockey sobre hielo, Abbey Murphy y Joy Dunne, campeonas olímpicas que asistieron al evento. En contraste, los patinadores artísticos Emilea Zingas y Vadym Kolesnik publicaron un video en redes sociales en el que explicaron que decidieron no asistir a la invitación de la Casa Blanca, según AP.