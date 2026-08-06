EE. UU. ampliará revisión de redes sociales para el otorgamiento de otros tipos de visas

La página de visa de estudiante del Departamento de Estado de Estados Unidos en su sitio web oficial en la pantalla de un teléfono inteligente. ( SHUTTERSTOCK )

El Departamento de Estado de Estados Unidos ampliará la revisión de redes sociales a nuevos tipos de visas, como parte del proceso de evaluación de solicitantes extranjeros, según un memorando interno obtenido por el medio Daily Signal.

La medida incorpora a los solicitantes de visas para representantes de medios de comunicación extranjeros y a ciudadanos calificados de México y Canadá que ingresen al país por motivos de negocios bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como a sus familiares dependientes.

La ampliación se suma a una política anunciada en junio, cuando el Gobierno estadounidense exigió que los solicitantes de visas de estudiante con cuentas privadas en redes sociales las hicieran públicas para facilitar su revisión.

De acuerdo con el memorando al que tuvo acceso el medio, la verificación de redes sociales ya se aplica a quienes solicitan visas diplomáticas y oficiales, trabajadores temporales, visitantes de intercambio, participantes en programas culturales internacionales, trabajadores religiosos, así como testigos, informantes y víctimas.

Medidas de seguridad

"Durante el proceso de evaluación y verificación de visas, el Departamento recurre a todas las fuentes de información disponibles para identificar a los solicitantes que podrían ser inadmisibles en Estados Unidos, incluidos aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública", señala el documento.

El memorando también instruye a los solicitantes a configurar sus perfiles en redes sociales como "públicos" o "abiertos" para facilitar el proceso de revisión.

"Cada decisión sobre la concesión de una visa es, fundamentalmente, una decisión de seguridad nacional", indica el documento.

Además, agrega que las autoridades estadounidenses buscan confirmar que los solicitantes "no tienen intención de perjudicar a los estadounidenses ni de amenazar los intereses de Estados Unidos" y que cumplen con los requisitos de la categoría de visa solicitada.

El documento concluye que "recibir una visa estadounidense sigue siendo un privilegio otorgado a discreción del gobierno, no un derecho adquirido".

La medida forma parte del endurecimiento de los controles migratorios impulsado por la administración del presidente Donald Trump, que ha incrementado los mecanismos de revisión para distintos tipos de visas.