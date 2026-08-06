Explosión desata incendio de cinco alarmas en El Bronx; un muerto y 14 heridos

Imagen de archivo de un incendio en El Bronx. ( COMPARTIDA EN EL X DE @FDNY )

Una persona murió y al menos otras 14 resultaron heridas este miércoles luego de una fuerte explosión que provocó un incendio de cinco alarmas en un edificio de apartamentos de cinco pisos en el vecindario de Norwood, en El Bronx, informaron las autoridades.

Detalles de la explosión

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), la explosión ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde en el tercer piso del edificio ubicado en el 374 de la calle East 209, entre Decatur Avenue y Parkside Place.

El fuego se propagó rápidamente a los pisos segundo y tercero, obligando a movilizar a unos 300 bomberos y paramédicos, quienes trabajaron durante horas para controlar las llamas.

Estado de las víctimas

Las autoridades informaron que dos personas permanecen en estado crítico, mientras que tres bomberos sufrieron lesiones graves. Otras cuatro personas y tres miembros adicionales del FDNY resultaron con heridas leves.

El comisionado interino del FDNY, Lillian Bonsignore, calificó el siniestro como un incendio muy difícil, agravado por las altas temperaturas y la humedad registradas durante la jornada.

El jefe del Departamento del FDNY, John M. Esposito, explicó que la explosión fue de gran magnitud y provocó daños considerables en la estructura.

Daños estructurales

"Hubo algún tipo de explosión. Voló los marcos de las ventanas, algunos terminaron al otro lado de la calle y, cuando nuestros bomberos llegaron al segundo piso, encontraron puertas de apartamentos arrancadas de sus bisagras por la fuerza de la explosión", indicó.

Fuentes citadas por medios locales señalaron que el edificio presenta graves daños estructurales. El tercer piso colapsó sobre el segundo y existe preocupación de que la estructura pueda derrumbarse aún más.

Como medida preventiva, el FDNY indicó que las labores de emergencia continuarán durante las próximas horas mientras se evalúa la estabilidad del inmueble.

Al menos 18 personas quedaron desplazadas a causa del incendio y recibirán asistencia de las autoridades municipales.

La causa de la explosión continúa bajo investigación. Los peritos del FDNY iniciarán las pesquisas una vez determinen que es seguro ingresar al edificio.

Testigos describieron el estallido como similar al de una bomba. "Escuché una explosión increíble. Sonó como si hubiera explotado una bomba", relató una residente de la zona a medios locales.

Otra inquilina contó que se encontraba cerca del edificio cuando ocurrió la explosión y vio cómo el inmueble era envuelto por las llamas. La mujer explicó que no pudo regresar a rescatar a sus mascotas porque las autoridades ya habían acordonado el área.