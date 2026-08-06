Agencia inmobiliaria resalta interés de la diáspora por adquirir viviendas durante Expo-Hogar Banreservas

La desarrolladora inmobiliaria CBS Development Group aseguró que ha registrado una alta asistencia de dominicanos residentes en el exterior interesados en adquirir una vivienda en la República Dominicana durante la celebración de Expo-Hogar Banreservas, feria que reúne a empresas del sector inmobiliario y entidades financieras para facilitar la compra de propiedades.

Mediante una nota de prensa, José Martín, director comercial de la empresa, destacó que desde el inicio del evento decenas de familias se han acercado al estand de la desarrolladora para conocer los proyectos disponibles y las condiciones de financiamiento ofrecidas durante la feria.

"Estamos muy contentos. Desde ayer estamos participando en la feria y estamos impresionados con la cantidad de personas que han venido, la cantidad de familias que están cumpliendo su sueño y el interés que han mostrado por nuestros proyectos", expresó.

Incentivos y financiamiento

Martín explicó que CBS Development Group participa en la feria con incentivos que incluyen descuentos de hasta 6,000 dólares por unidad, además del respaldo del Banco de Reservas, cuyos representantes realizan procesos de precalificación para orientar a los compradores sobre las opciones de financiamiento disponibles.

"Tenemos todo coordinado para quienes quieren hacer realidad su primer hogar en la República Dominicana. Contamos con condiciones muy favorables y un proceso diseñado para facilitar la compra de vivienda", indicó.

El ejecutivo invitó a los dominicanos residentes en el exterior a visitar Expo-Hogar Banreservas y aprovechar las facilidades disponibles para invertir en el país.

Oferta para la diáspora

"Esta es una oportunidad que hay que aprovechar. Estamos aquí junto a varias empresas, con el aval del Banco de Reservas, presentando importantes proyectos inmobiliarios de la República Dominicana", afirmó.

Además de CBS Development Group, en la feria participan otros desarrolladores, como Paseo Construction, con propuestas habitacionales dirigidas a la diáspora dominicana interesada en invertir en bienes raíces.

Incentivos de financiamiento

Expo-Hogar Banreservas busca acercar a los dominicanos residentes en el exterior a proyectos inmobiliarios en la República Dominicana mediante ofertas especiales, orientación financiera y condiciones preferenciales para la adquisición de viviendas.