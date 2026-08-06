Nueva York activa plan de emergencia por ola de calor extrema y riesgo de inundaciones

Varias personas juegan con el agua de una boca de incendios abierta durante una ola de calor extrema en Nueva York, Nueva York, EE. UU. ( EFE )

La ciudad de Nueva York activó su plan de emergencia ante la llegada de una nueva ola de calor que elevará la sensación térmica hasta los 104 grados Fahrenheit (40 °C), mientras las autoridades también se preparan para posibles tormentas e inundaciones repentinas durante los próximos días.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió un aviso por calor desde las 11:00 de la mañana de este jueves hasta las 8:00 de la noche del viernes, aunque advirtió que la alerta podría extenderse hasta el sábado debido a las condiciones meteorológicas previstas.

Aunque las temperaturas máximas oscilarán entre los 88 y 92 grados Fahrenheit (31 a 33 °C), el elevado nivel de humedad hará que la sensación térmica sea considerablemente mayor, aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.

Las autoridades recomendaron a los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables permanecer en espacios con aire acondicionado y evitar la exposición prolongada al sol.

Medidas anunciadas

Ante el pronóstico, el alcalde Zohran Mamdani informó que la ciudad reabrirá los centros de enfriamiento para quienes no dispongan de aire acondicionado, mantendrá listas unidades móviles de refrigeración y continuará despejando los sistemas de drenaje para reducir el riesgo de inundaciones.

"El intenso calor y las tormentas severas están llegando a la ciudad de Nueva York, y lo mejor que podemos hacer ahora es prepararnos y cuidarnos unos a otros", expresó el alcalde en un comunicado.

También exhortó a los residentes que viven en apartamentos en sótanos o en zonas con antecedentes de inundaciones a identificar con anticipación un lugar seguro al que puedan trasladarse en caso de que el nivel del agua aumente.

Situación actual

Los meteorólogos prevén lluvias y tormentas cada tarde desde este jueves hasta el sábado, con mayor probabilidad de precipitaciones intensas el viernes. En algunas zonas podrían registrarse aguaceros capaces de provocar inundaciones repentinas.

New York: today's heat is serious. Temperatures will be around 100 degrees, with the potential for severe storms later today.



City government is mobilizing every resource we have — opening hundreds of cooling centers, clearing catch basins, extending pool hours, deploying... — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) August 6, 2026

El vecino estado de Nueva Jersey también se prepara para la ola de calor. La gobernadora Mikie Sherrill pidió a la población mantenerse hidratada, limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor y estar atentos a vecinos que puedan necesitar ayuda.

Además, las autoridades de Newark activaron el protocolo de emergencia Code Red, habilitando centros de enfriamiento y otras medidas para proteger a la población frente a las altas temperaturas.