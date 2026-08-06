Miles de patitos de goma llenan el río Chicago en apoyo a las Olimpiadas Especiales

Más de 90.000 patitos de goma fueron lanzados al río Chicago como parte del Derby de Patos anual de Chicago para las Olimpiadas Especiales de Illinois, en Chicago, el jueves 6 de agosto de 2026. ( AGENCIAS )

Unos 90,000 patitos de goma fueron lanzados este jueves al río Chicago durante la celebración del Ducky Derby, un evento benéfico que recauda fondos para las Olimpiadas Especiales de Illinois y que este año reunió a miles de personas.

Los patitos fueron arrojados desde un camión ubicado sobre un puente parcialmente elevado y flotaron durante unos 15 minutos por un tramo del río rodeado de rascacielos, antes de que se identificaran el pato ganador y el segundo lugar, informó AP.

El evento, que se celebra cada año, estuvo acompañado de un festival con actividades para toda la familia, donde los asistentes se fotografiaron con patos inflables, participaron en dinámicas y vistieron camisetas con el característico diseño de los patitos de goma.

La atleta de Olimpiadas Especiales y embajadora del evento, Becky Cavanagh, fue la encargada de levantar el pato ganador ante los aplausos del público.

Su parte favorita de participar en las Olimpiadas Especiales es "hacer nuevos amigos", dijo Cavanagh. Antes de conocerse el resultado de la carrera, celebró con entusiasmo la oportunidad de elegir al pato ganador al gritar: "¡Woo!".

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Las Olimpiadas Especiales de Illinois organizan competencias deportivas para personas con discapacidad intelectual y necesidades especiales en todo el estado.

Cada patrocinio de un pato cuesta 10 dólares, monto que ayuda a cubrir el almuerzo de un atleta durante las competencias. Un paquete de seis patos cuesta 30 dólares y financia las medallas de oro para un equipo participante.

Según los organizadores, la edición de este año recaudó más de 480,000 dólares para apoyar los programas de la organización.

Recaudación y premios

El patrocinador del pato que cruzó primero la meta recibirá un vehículo utilitario deportivo (SUV), mientras que el segundo lugar obtendrá 2,500 dólares en efectivo, explicó Pete Beale-DelVecchio, presidente de Olimpiadas Especiales de Illinois.

"Realmente es un día fantástico para nuestros atletas", afirmó Beale-DelVecchio antes del inicio de la carrera, de acuerdo con AP.