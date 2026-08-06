Rebecca DePaula recibirá un servicio fúnebre en RD antes de ser trasladada a Nueva York, según NBC

El cuerpo de Rebecca DePaula, la oficial de la Policía de Nueva York (NYPD) que falleció en Santo Domingo tras someterse a una cirugía estética, permanece en la República Dominicana a la espera de que sus familiares le rindan un servicio fúnebre antes de que sus restos sean trasladados a Estados Unidos para recibir sepultura.

Anteriormente se había informado que los restos de DePaula serían trasladados a Estados Unidos una vez que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyera los análisis correspondientes y entregara los resultados a la Policía Nacional y al Ministerio Público, para continuar con la investigación del caso.

Sin embargo, la mañana de este jueves, la cadena NBC New York informó, tras conversar con un hermano de la víctima, que primero se celebrará un servicio fúnebre en la República Dominicana y posteriormente los restos serán trasladados a Nueva York.

Además, indicó que la familia coordina con el Departamento de Policía de Nueva York para trasladarla a la ciudad de Nueva York, donde su esposo, sus tres hijos y demás seres queridos le darán el último adiós.

Origen de la tragedia

DePaula, oriunda de Santiago de los Caballeros, viajó al país hace una semana con el propósito de retirarse unos implantes mamarios. Sin embargo, falleció el pasado domingo tras someterse al procedimiento, según informaron sus familiares a medios locales.

De acuerdo con la investigación realizada por Diario Libre, la joven, de 31 años, emigró a Estados Unidos cuando tenía dos años. Allí formó su familia, lideraba una comunidad cristiana y, desde hacía poco más de un año, integraba el Departamento de Policía de Nueva York.

La joven estaba asignada al precinto 46, en El Bronx.

Según el relato de la familia, DePaula habría contraído una bacteria después de la cirugía que, de acuerdo con la información recibida por los médicos, le provocó una severa diarrea que agravó su estado de salud.

Sus familiares en la República Dominicana han solicitado a las autoridades investigar las circunstancias de su muerte y determinar si existió alguna mala práctica médica o negligencia durante el procedimiento.

La intervención fue realizada en un centro de medicina estética ubicado en el Distrito Nacional.

Además de servir como oficial del NYPD, DePaula era pastora cristiana junto a su esposo y dedicaba parte de su tiempo al trabajo comunitario.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han informado oficialmente la causa del fallecimiento ni han divulgado los resultados de las investigaciones sobre el caso.