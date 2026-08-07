Amazon financia la construcción de enorme planta de gas en EE. UU. para centros de datos

Amazon confirmó el viernes que respalda financieramente una enorme planta privada de energía a gas en Texas, que podría convertirse en la mayor fuente individual de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.

El proyecto, denominado GW Ranch, suministrará electricidad a inmensos centros de datos y no estará conectado a una red eléctrica, una solución cada vez más utilizada por los gigantes tecnológicos para satisfacer con urgencia la demanda de energía requerida por el boom de la IA.

Permisos presentados para la planta dicen que tendría 35 turbinas y generaría 7.65 gigavatios.

La planta de Pecos County, Texas, cerca a la frontera con México, tendría permiso para emitir más de 30 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero al año, más que cualquier otra fuente individual en el país.

Amazon dijo que, al generar su propia energía, evitaría trasladar el costo a los ciudadanos estadounidenses, cuyas facturas de electricidad se han disparado a medida que las empresas de servicios públicos cobran a los consumidores por la nueva infraestructura que alimenta el auge de la IA.

Impacto ambiental

"Nuestro nuevo campus de centros de datos planificado en Pecos County hace precisamente eso: funciona con nueva generación in situ que no elevará los costos de electricidad para las familias de Texas y está diseñado para pasar a un servicio conectado a la red en cuanto los plazos de interconexión lo permitan", dijo un portavoz de Amazon.

Si bien son menos contaminantes que las centrales de carbón, las plantas de gas son fuentes importantes de emisiones responsables del calentamiento climático. La producción de gas natural provoca fugas de metano, un gas con un poder de efecto invernadero muy elevado.

Estas centrales también emiten gases tóxicos y partículas finas que pueden representar un peligro para la salud.