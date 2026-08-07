Dominicana demanda a los Yankees por US$10 MM tras ser golpeada por un bate

Una foto muestra a la dominicana Stephanie Duluc recibiendo un premio. ( TOMADA DEL FACEBOOK DE SOMOS COMMUNITY CARE )

Una ejecutiva del sector salud de origen dominicano y residente en Nueva York demandó por 10 millones de dólares al equipo de los Yankees y al Yankee Stadium después de ser golpeada en la cabeza por un bate que salió volando luego de que su compatriota, el tercera base José Ramírez, perdiera el control del mismo durante un partido.

Stephanie Duluc, de 37 años y jefa de personal de SOMOS Community Care, con sede en El Bronx, alega que sufrió lesiones graves tras el incidente ocurrido el pasado 2 de junio durante un encuentro entre los Yankees de Nueva York y los Cleveland Guardians, el equipo de Ramírez.

De acuerdo con la demanda, presentada este mes, Duluc fue golpeada después de que un juador de los Guardians perdiera el control de su bate, que salió disparado por encima de la red de protección e impactó en su cabeza "con tremenda fuerza", sacándola de su asiento en la cuarta fila del Yankee Stadium.

La denuncia indica que el golpe le provocó a la joven "una lesión cerebral traumática y una conmoción cerebral, dolores de cabeza postraumáticos graves, persistentes y debilitantes, una sensibilidad incapacitante a la luz, lesiones en ambas manos y una lesión en el cuello".

Duluc estaba sentada justo detrás del plato de home, según el New York Post, y se trata de uno de los asientos más caros del estadio y también de los más peligrosos.

Según la denuncia, Duluc asistió al partido como invitada de su empleador y se alega que "no ha podido reincorporarse a su trabajo y sigue sufriendo síntomas incapacitantes".

En el documento se alega que el incidente fue "violento y totalmente evitable".

Una "red más baja"

La demanda alega negligencia por parte de los Yankees y del Yankee Stadium, así como de las empresas que, según afirma, están detrás del sistema de redes de protección del estadio, entre ellas Promats Athletics y su empresa matriz, Sportsfield Specialties, ya que la protección era insuficiente para evitar el incidente.

"Los demandados sí instalaron una red frente a la sección del demandante. Pero esa red era considerablemente más baja que la que protegía las secciones adyacentes detrás del plato", dice la demanda.

"La red más baja dejaba un hueco por encima de los asientos del demandante por donde un bate que, previsiblemente, iba a volar, podía pasar, y de hecho pasó", agrega.

La queja señala que Promats ha sido "disuelta administrativamente", según ABC News.

Hasta el momento, los Yankees no se han pronunciado sobre la demanda.

Fue transmitido

ABC News señala, según la demanda, que el incidente fue captado en parte durante la transmisión del partido en la cadena YES Network y descrito por los comentaristas.

"El bate va en una dirección, la pelota en otra. El bate va a parar a las gradas, por encima de la pantalla. Esperemos que todos estén bien", dijo un comentarista después de que el tercera base de los Guardians, José Ramírez, perdiera el bate durante su turno en el home, según la transmisión.

"Fue una mujer la que resultó herida. Ya está de pie", dijo el locutor, mientras la cámara enfocaba a una mujer en las gradas con la mano en la cabeza.

Según las imágenes captadas durante el partido, se ve el momento en el que el oriundo de Baní pierde el bate a mitad del swing en la quinta entrada del partido contra los Yankees.

Ramírez rápidamente gira hacia donde salió disparado el bate y se lleva la mano a la cabeza cuando se da cuenta de que impactó a uno de los fanáticos.

El juego se detuvo un momento, mientras las personas alrededor de Duluc se levantaban de sus asientos para asistirla. Ella se ve con la cabeza agachada mientras sus manos agarran la parte afectada. Segundos después, la cámara la graba de pie, aún con la mano en la cabeza.

Las cámaras también enfocan a una niña pequeña cubriéndose la boca mientras observa lo que acaba de pasar.

Un proceso difícil

The Post señaló que la demanda presentada por la dominicana podría enfrentar una batalla legal de alto riesgo, sobre todo debido a la "Regla del Béisbol", que por lo regular exime a los equipos y propietarios de responsabilidad por lesiones derivadas de pelotas de foul, bates u otras lesiones similares.

De acuerdo con el medio, debido a la regla se han desestimado numerosas demandas por lesiones presentadas contra los Bronx Bombers, incluidas lesiones causadas por pelotas de foul y bates que salían disparados.

Sin embargo, señala que dicha regla contiene una excepción legal crucial: los estadios deben proporcionar redes de protección adecuadas en la zona de mayor peligro, justo detrás del plato, donde se sentó Duluc, y el hecho de que pueda o no demostrar que la red era defectuosa podría marcar la diferencia en la demanda.