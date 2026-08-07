EE. UU. pierde empleos, un golpe a las afirmaciones de Trump sobre la economía

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

Estados Unidos perdió 23.000 empleos en julio, según datos oficiales publicados el viernes, un golpe a las afirmaciones del presidente Donald Trump que asegura liderar una recuperación económica, justo cuando su Partido Republicano se prepara para unas cruciales elecciones de mitad de mandato.

A pesar de esta cifra, la tasa de desempleo se redujo a 4,1%, un dato que se ubica incluso por debajo de las expectativas de los analistas.

El mercado esperaba la creación de 83.000 puestos de trabajo el mes pasado, una cifra relativamente baja para la economía estadounidense, de acuerdo con el consenso de MarketWatch.

La creación de empleo cayó en los gobiernos locales, la educación y el comercio minorista, mientras que siguió avanzando en la atención en salud, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

¿Por qué cae el desempleo?

A pesar de estas cifras, la tasa de desempleo fue ligeramente inferior a la de junio (4,2%) y a la de mayo (4,3%), debido a la constante disminución del índice de participación en la población activa de los estadounidenses en edad de trabajar.

En total, 6,9 millones de personas están desempleadas en Estados Unidos, de las cuales 1,8 millones se consideran como desempleados de largo plazo (más de 27 semanas).

Se trata de una reducción en la oferta de mano de obra, mientras la economía estadounidense lidia con una población envejecida y una menor inmigración neta.

Golpe para Trump

Desde que asumió su segundo mandato, Trump ha impulsado una serie de políticas destinadas a revitalizar la industria nacional y contener la inflación.

Reacción de la Reserva Federal

Los republicanos afrontan una dura prueba en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, con la situación de la economía como cuestión clave para los demócratas, que buscan recuperar el control de ambas cámaras del Congreso.

Los datos del viernes también plantearán una interrogante para la Reserva Federal de Estados Unidos, que venía indicando que se preparaba para una subida de tasas de interés para combatir las subidas de precios, más adelante este año.

¿Y las tasas?

Además de la pérdida de empleos en julio, el informe revisó a la baja el crecimiento del empleo en los dos meses anteriores en 103.000 puestos, lo que muestra que el mercado laboral es menos sólido de lo que se había informado anteriormente.

Con las nuevas cifras, el crecimiento del empleo alcanzó un máximo en marzo antes de disminuir en los tres meses siguientes y entrar en terreno negativo en julio.

La caída y las revisiones de los meses anteriores generarán preocupación: el mercado laboral quizá no sea tan fuerte como se había pensado.

Los responsables de política monetaria de la Reserva Federal siguen de cerca el mercado laboral, ya que su doble mandato le exige buscar el pleno empleo al tiempo que mantiene la inflación en un objetivo de largo plazo del 2%.

La Fed ha incumplido ese objetivo durante cinco años, mientras la inflación ha golpeado a los hogares estadounidenses desde la pandemia.

El mes pasado, el banco central mantuvo sin cambios los tipos de interés, pero tres presidentes regionales votaron a favor de una subida.

Tasas más altas encarecen el crédito y desalientan el consumo y la inversión, con lo que enfrían la economía y por ende la subida de precios.

Sectores afectados

"El informe de esta mañana cambia las reglas de juego en el sentido de que toda la atención reciente se había centrado en la inflación y este informe también resalta los riesgos que están presentes en el mercado laboral", afirmó Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

"Antes de hoy, muchos esperaban que la Fed no tuviera otra opción que subir las tasas para combatir una inflación persistentemente elevada, porque el mercado laboral era fuerte. Pero este informe demuestra que no es así", añadió.

Pérdidas en el comercio minorista

El comercio minorista perdió 19.000 puestos de trabajo, con una caída del empleo en empresas como Costco, Sam´s Club y otras que ofrecen descuentos al por mayor de productos para el hogar.

El empleo en el sector de actividades financieras continuó su tendencia a la baja, con una pérdida de 14.000 puestos.

El empleo en este sector se sitúa 121.000 puestos por debajo de su máximo de mayo de 2025.

El sector de la salud ha apuntalado el mercado laboral estadounidense durante el último año, con una mayor de población de ancianos que requieren asistencia médica. En julio, el sector sumó 22.000 puestos de trabajo.

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