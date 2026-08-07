¿Te pidieron residencia en Estados Unidos? Así funciona la nueva fianza que aplica a los dominicanos

República Dominicana se convirtió en el primer y, hasta ahora, único país donde Estados Unidos aplica un programa piloto que permite exigir una fianza a determinados solicitantes de visas de inmigrante que sean considerados potenciales "cargas públicas".

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado de Estados Unidos y directora del Hub de las Américas, explicó durante una entrevista concedida al programa radial El Sol de la Mañana que la disposición comenzó a aplicarse el 5 de agosto y que posteriormente podría extenderse a otros países.

El Departamento de Estado confirmó oficialmente que el mecanismo permite a los oficiales consulares requerir a ciertos solicitantes de visas de inmigrante que tramiten una Public Charge Bond ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La fianza funciona como una vía para superar una inadmisibilidad basada exclusivamente en la posibilidad de que el inmigrante se convierta en carga pública, siempre que cumpla los demás requisitos para recibir la visa.

En qué consiste este nuevo sistema

Es una nueva medida implementada desde el 5 de agosto y afecta únicamente a determinados solicitantes de visas de inmigrante, es decir, personas que pretenden establecer su residencia en Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump busca asegurarse de que ningún inmigrante que ingrese a Estados Unidos se convierta en una carga pública para el Gobierno.

Determinar si una persona podría convertirse en carga pública no es algo nuevo. Eso ya formaba parte del proceso de las visas de inmigrante. Lo nuevo es que ahora el funcionario consular podrá hacer un análisis y, en determinados casos, imponer una fianza al solicitante.

¿Todos los dominicanos que soliciten residencia tendrán que pagar una fianza?

No. Cada caso será analizado individualmente. La medida no supone que todos los solicitantes dominicanos de visas de inmigrante tengan que presentar una fianza. El Departamento de Estado también señala oficialmente que solamente los solicitantes a quienes se les requiera una garantía serán notificados por un funcionario consular.

¿Por qué el programa comienza en República Dominicana?

La medida tiene vocación de ser global, pero se decidió comenzar el programa piloto solamente en República Dominicana. En las páginas del Departamento de Estado se publicarán actualizaciones cuando se incorporen otros países. República Dominicana fue escogida tomando en consideración la escala y el volumen de visas de inmigrante que se procesan en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. Cuando uno comienza un programa piloto tampoco puede hacerlo necesariamente en una operación demasiado grande ni demasiado pequeña. Se identificó la sección consular de Santo Domingo como un buen lugar para comenzar antes de expandirlo a otros países.

¿De cuánto será la fianza?

No existe un monto estándar. El monto será establecido por el oficial consular después de evaluar las circunstancias particulares de cada solicitante. La normativa estadounidense establece que estas garantías deben ser fijadas individualmente y que una fianza por carga pública no puede ser inferior a 1,000 dólares, pero el Departamento de Estado no ha anunciado un monto uniforme para este programa piloto.

¿Qué factores analizará el consulado?

Una vez que el expediente llegue al oficial consular, este podrá examinar documentación financiera, comercial, médica y judicial, entre otras informaciones. Si identifica al solicitante como potencialmente inelegible porque pudiera convertirse en una carga pública, analizará el expediente y determinará si corresponde exigir una fianza y cuál será su monto. La legislación estadounidense permite considerar, entre otros factores, la edad, salud, situación familiar, activos, recursos, condición financiera, educación y habilidades del solicitante.

¿Qué ocurre después de que se determina la fianza?

El solicitante será notificado. Una vez procesada y aceptada la garantía por USCIS, el oficial consular podrá continuar con el caso y, si la persona cumple los demás requisitos, aprobar la visa. El Departamento de Estado explica que este instrumento permite otorgar una visa que de otro modo habría sido rechazada bajo la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad por riesgo de convertirse en carga pública.

Si una petición incluye a varios miembros de una familia, ¿se paga una sola fianza?

No necesariamente. Cada solicitante será evaluado de manera individual. Puede existir un mismo peticionario para varias personas, pero cada expediente migratorio es independiente. Por ejemplo, una persona puede demostrar suficientes ingresos o perspectivas económicas para no ser considerada una posible carga pública, mientras que otro miembro de la misma familia podría recibir una evaluación diferente.

¿Desaparece el Affidavit of Support o declaración jurada de patrocinio económico?

No. El Affidavit of Support continúa formando parte del proceso para las categorías en las que es requerido. Se seguirán analizando las finanzas del peticionario, del patrocinador y las circunstancias económicas del solicitante. La fianza constituye una herramienta adicional y no sustituye automáticamente los requisitos de patrocinio financiero existentes.

¿Qué pasa con una persona que ya tiene su visa de inmigrante aprobada?

La nueva medida no afecta una visa que ya se encuentre válida. Una persona que ya recibió su visa de inmigrante y únicamente está pendiente de viajar a Estados Unidos no tendrá que someterse nuevamente al proceso por esta disposición. El Departamento de Estado confirma expresamente que las visas actualmente válidas no están afectadas.

¿A quiénes podría afectar entonces?

Principalmente a personas cuyos procesos todavía se encuentran pendientes de adjudicación consular y que, tras el análisis de su expediente, sean consideradas potencialmente inadmisibles por razones de carga pública. No significa que toda persona esperando una cita vaya a pagar una fianza. El oficial consular deberá evaluar cada expediente y determinar si la garantía resulta necesaria.

¿Por qué Estados Unidos escogió precisamente a los dominicanos? ¿Detectó una cantidad elevada de solicitantes que podrían convertirse en carga pública?

Molano dijo que es posible que las autoridades hayan analizado estadísticas existentes sobre solicitantes considerados posibles cargas públicas, aunque no presentó cifras concretas que demuestren que esa haya sido la razón determinante. Explicó que ya existen datos históricos porque el concepto de carga pública forma parte desde hace años de la legislación migratoria estadounidense. "Probablemente fue un factor", expresó al referirse a la información estadística que pudo influir en la selección de República Dominicana para el programa piloto.

¿Qué significa ser considerado una "carga pública"?

Estados Unidos define, en términos generales, como carga pública a una persona que pudiera llegar a depender principalmente del Gobierno para su subsistencia. El Departamento de Estado señala que entre los elementos considerados están la posibilidad de recibir asistencia pública monetaria para mantenimiento de ingresos o institucionalización de largo plazo financiada por el Gobierno.

¿Cuándo podrá recuperarse el dinero de la fianza?

La garantía puede ser cancelada y el dinero recuperado bajo determinadas condiciones. Molano explicó que uno de los escenarios ocurre después de transcurridos cinco años desde la admisión del inmigrante en Estados Unidos, siempre que se compruebe que no se convirtió en carga pública. Las reglas de USCIS precisan, sin embargo, que la devolución no es simplemente automática al cumplirse cinco años: debe solicitarse la cancelación de la garantía y demostrarse que no hubo incumplimiento de sus condiciones. También existen otras causas de cancelación, entre ellas la naturalización, salida permanente de Estados Unidos o fallecimiento de la persona cubierta por la garantía.

¿Puede esta medida convertirse en una barrera para familias que no tengan miles de dólares disponibles?

Durante la entrevista de El Sol de la Mañana, los conductores plantearon directamente esa preocupación a Molano y preguntaron si una fianza de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares podría terminar teniendo un efecto discriminatorio sobre familias de menores ingresos. La funcionaria no confirmó esos montos ni respondió directamente sobre el posible efecto económico. Se limitó a señalar que se trata de una medida que eventualmente tendrá alcance global y que República Dominicana fue escogida únicamente para comenzar el programa piloto. "Vamos a ver cómo va avanzando este programa piloto", manifestó. Agregó que el Gobierno estadounidense recopilará y analizará los datos obtenidos durante esta etapa antes de decidir cómo proceder y qué otros países podrían incorporarse.