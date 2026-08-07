Hallan cadáver en una casa destruida por un fuerte incendio en California

CONDADO DE CALAVERAS, CALIFORNIA - 5 DE AGOSTO: Vista general de zonas quemadas y humo cerca de la presa o el lago New Hogan, mientras continúa el incendio forestal "Gann Fire" en el condado de Calaveras, California (Estados Unidos), el 5 de agosto de 2026. ( AFP )

Un cuerpo fue encontrado entre las ruinas de una casa quemada por un incendio forestal que arde en California, anunciaron el jueves las autoridades de ese estado del oeste de Estados Unidos.

El fuego fue iniciado el lunes en el área rural del norte de California por un hombre, quien insiste en que se trató de un accidente. Se cree que su sierra metálica produjo chispas que incendiaron la vegetación seca.

Unas 1,500 personas han sido evacuadas y otras 1,400 están bajo aviso para dejar sus hogares de ser necesario, dijo la oficina del gobernador Gavin Newsom, quien el jueves declaró la emergencia en el estado para atender la situación.

Rescatistas "descubrieron el cuerpo de una persona fallecida dentro de una residencia incendiada", dijo la oficina del sheriff del condado de Calaveras en un comunicado.

En estos momentos, los investigadores "trabajan para determinar la causa y circunstancias de la muerte", agregó.

Newsom declaró el estado de emergencia para facilitar la lucha contra el incendio, que ha arrasado más de 4,200 hectáreas.

"Más de 2,700 bomberos" han sido movilizados para combatir las llamas, dijo su oficina en un comunicado.

El sospechoso

Liberado bajo fianza, Herbert Wayne Smith, sospechoso de iniciar el fuego, ha insistido en su inocencia.

"Lamento mucho todo lo que pasó", dijo Smith, de 65 años y quien fue capturado el lunes, a KCRA 3.

Hasta ahora, California no había informado de ningún muerto por incendios este año.