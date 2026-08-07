Las obras del salón de baile de Trump bloqueadas en apelación

Imagen compartida por la Casa Blanca que muestra cómo sería el salón de baile propuesto por el presidente Donald Trump. ( TOMADA DE LA PÁGINA WEB DE LA CASA BLANCA )

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el viernes la construcción en la Casa Blanca del monumental salón de baile deseado por el presidente Donald Trump.

La instancia mantuvo la suspensión de los trabajos ordenada en abril por un juez e indicó que el gobierno estadounidense tenía 14 días para llevar eventualmente el caso a la Corte Suprema.

La corte de apelaciones del distrito de Columbia dijo que este bloqueo no tiene "nada que ver" con la pertinencia del proyecto mismo, pero se justifica en el hecho de que el presidente inició las trabajos sin aval del Congreso.

El gobierno "no tiene autoridad ilimitada de rediseñar, remodelar o reconstruir la Casa Blanca, la casa del pueblo, para responder al deseo personal de un presidente", indicó la sala.

Financiado con donaciones privadas

En octubre, el presidente republicano hizo tumbar un ala entera del edificio para construir un salón de baile que debe acoger hasta 1,000 personas para recepciones y cenas en honor de mandatarios extranjeros.

Su presupuesto provisional, financiado por donaciones privadas, ha pasado de 200 millones a 400 millones de dólares.

La organización de preservación de edificios históricos National Trust for Historic Preservation (NTHP), sin ánimo de lucro y con mandato del Congreso, impugna los trabajos ordenados por Trump ante la justicia.