Apple y OpenAI escalan su batalla legal por robo de secretos comerciales

Foto de archivo del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. ( AFP/JASON REDMOND )

Una batalla legal entre Apple y OpenAI se intensificó esta semana cuando el desarrollador de ChatGPT calificó de "infundadas" las acusaciones del fabricante del iPhone de robo de secretos comerciales y pidió que se desestime una demanda.

El proceso gira en torno al proyecto secreto de OpenAI para lanzar al mercado un aparato tecnológico.

El mes pasado, Apple demandó a la empresa de inteligencia artificial (IA) en San José, California, al acusarla de orquestar una campaña en contra del fabricante de teléfonos inteligentes para robar secretos comerciales a través de exempleados.

En un nuevo documento presentado ante la corte el lunes, Apple describió las acciones de OpenAI como "instancias repetidas de robo deliberado".

"No debería permitírsele a OpenAI usar los secretos de Apple para ganar una ventaja injusta en sus ambiciones de hardware", dijo la empresa de la manzana.

OpenAI respondió el miércoles al pedir que el caso sea desestimado permanentemente. Si prospera, Apple no podría presentar una nueva demanda por los mismos hechos.

"Apple construyó su reputación prestando mucha atención hasta a los detalles más pequeños. Esta demanda hace lo contrario", dijeron los abogados de OpenAI en su escrito. Y describieron la denuncia de Apple como "podrida hasta la médula".

El juez federal Edward Davila considerará ambas solicitudes en una audiencia el 1 de octubre.

Socios y rivales

Mientras tanto, las dos empresas se mantienen como socias, toda vez que ChatGPT está integrado a los productos de Apple desde 2024.

"Apple no debería tener permitido utilizar una demanda infundada y meramente de pretexto para compensar sus deficiencias en el mercado de talento y en la retención de sus empleados, ni sus fracasos a la hora de integrar la IA en sus productos", dijeron los abogados de la desarrolladora de IA.

Más de 400 exempleados de Apple trabajan actualmente en OpenAI, de acuerdo con la demanda inicial.

"El daño está ocurriendo ahora", señalaron los abogados de Apple. "Cada día que pasa sin una orden judicial permite que OpenAI incorpore su conocimiento de la información robada de Apple en sus esfuerzos de desarrollo de hardware", agregaron.

Altavoz inteligente

Para convencer al juez de la urgencia, los abogados de Apple presentaron un artículo de TechCrunch en el que se describen detalles filtrados sobre el altamente anticipado aparato de OpenAI.

Sería un altavoz inteligente sin pantalla diseñado en colaboración con LoveFrom, el estudio fundado por Jony Ive, el afamado exjefe de diseño de Apple.

El jueves, Bloomberg dijo que el aparato sería circular como una dona y del tamaño de un disco de hockey. Costaría entre 300 y 400 dólares y su lanzamiento estaría planeado para 2027.

OpenAI no ha confirmado esta información.

"OpenAI no tiene uso, necesidad o deseo de los secretos comerciales de Apple", dijo el creador de ChatGPT en un documento de la corte, en el que también asegura que Apple no ha nombrado ningún producto en específico, como el iPhone, que esté siendo presuntamente copiado.

Por su parte, Apple acusó a Tang Tan, jefe de hardware de OpenAI y ex vicepresidente de diseño de Apple, de usar su conocimiento de productos de Apple aún no lanzados para extraer información de candidatos a un puesto.

Apple alegó que OpenAI pidió a candidatos llevar "prototipos" de archivos de diseño a las entrevistas. En su respuesta, OpenAI dijo que es una práctica estándar en la industria.

Según los abogados del desarrollador de IA, Tan "instruyó repetidamente a los nuevos reclutas y a su equipo para que no llevaran ni revelaran información confidencial de antiguos empleadores".

Además, se defendió acusando a Apple de fallar en proteger su propia información.

El caso llega en un momento sensible para OpenAI, cuyo valor es de 852,000 millones de dólares y que trabaja en una potencial salida a bolsa.

El laboratorio de IA también está en una feroz competencia con Anthropic, desarrollador de la IA Claude y que fue fundado por exempleados de OpenAI.

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