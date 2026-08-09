Mueren dos pilotos tras estrellarse un helicóptero que combatía incendio forestal en Utah

Dos pilotos de helicóptero murieron luego de que la aeronave en la que combatían un incendio forestal se estrellara el viernes en el Bosque Nacional Fishlake, informaron las autoridades.

Según la agencia AP, la Oficina del Sheriff del condado de Sevier confirmó las muertes ayer sábado, después de que los equipos de emergencia lograran acceder al lugar del accidente, al que inicialmente no podían llegar debido a las llamas.

El helicóptero, un Sikorsky Skycrane, era utilizado para combatir un incendio forestal que ha consumido cerca de 451 kilómetros cuadrados (174 millas cuadradas). Tras el accidente, se originó otro incendio que posteriormente se unió al que ya estaba activo.

Las autoridades no han divulgado las identidades de los pilotos. Ambos trabajaban para Helicopter Transport Services, una compañía contratada por el Servicio Forestal de Estados Unidos.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) estará a cargo de investigar las causas del accidente una vez que sus investigadores puedan examinar los restos. Las autoridades advirtieron que determinar qué provocó el siniestro podría tomar un año o más, informó AP.

Incendios en el oeste de EE. UU.

El accidente ocurre mientras numerosos incendios forestales afectan distintas zonas del oeste del país.

En Washington, las autoridades cerraron parte del Parque Nacional del Monte Rainier debido a un incendio que obligó a restringir el acceso a las áreas de Sunrise y White River.

Otros incendios cerca de Spokane han consumido más de 40 kilómetros cuadrados, mientras los bomberos han construido unos 120 kilómetros de líneas de contención.

En Oregón, las condiciones cálidas y secas favorecieron la expansión de otro incendio, que ya supera los 77 kilómetros cuadrados. Allí, los bomberos continúan trabajando para establecer líneas de contención, mientras las autoridades investigan la muerte de Jason Ensign, de 47 años, quien falleció mientras operaba una excavadora.

En la vecina Columbia Británica, Canadá, más de 20,000 personas fueron evacuadas ante el avance de otro incendio forestal de rápida propagación.