Autoridades de Nueva York se suman al Desfile Nacional Dominicano en Manhattan

En el centro la fiscal general Letitia James, el congresista Adriano Espaillat y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. ( SUMINISTRADA )

Autoridades de Nueva York y representantes de la comunidad dominicana se dieron cita este domingo en Manhattan para participar en el Desfile Nacional Dominicano, que este año celebra su 44.ª edición bajo el lema "Identidad y Cultura".

La celebración convirtió la Sexta Avenida, también conocida como Avenida de las Américas, en un escenario de banderas tricolor, música y expresiones de orgullo por las raíces dominicanas, con la participación de dirigentes comunitarios, funcionarios y residentes de origen dominicano.

En la jornada también se hizo visible la presencia institucional del estado de Nueva York. Entres las personalidades que se dieron cita este domingo durante el Desfile se encuentran la gobernadora Kathy Hochul, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani y la fiscal general Letitia James. Las autoridades estuvieron acompañadas del congresista dominicano Adriano Espaillat.

La participación de autoridades estatales en esta celebración no es nueva. Hochul también participó en ediciones anteriores del desfile; en 2025, por ejemplo, fue fotografiada durante el recorrido por la Sexta Avenida.

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Recorrido del desfile

El desfile de este domingo recorre la Sexta Avenida desde la calle 36 hasta la 55 y reúne a organizaciones comunitarias, instituciones, artistas y miles de dominicanos que acuden cada año a celebrar su identidad y sus vínculos con República Dominicana.

La actividad de este año tiene como Gran Mariscal al doctor Ramón Tallaj, fundador y presidente de SOMOS Community Care, mientras que Goya Foods recibe el premio al legado. Entre las figuras participantes también se encuentran Shino Aguakate, Lizbel Ortiz y el comunicador Frederick Martínez "El Pachá", quien es el rey del desfile.