El Desfile Dominicano de Nueva York celebra este domingo su 44.ª edición

Dominicanos durante el inicio del Desfile Dominicano en Nueva York en agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE )

El Desfile Dominicano de Nueva York celebrará este domingo su 44.ª edición, con un recorrido por la Sexta Avenida que reunirá a miles de integrantes de la comunidad dominicana bajo el lema "Identidad y Cultura".

La actividad comenzó a las 11:00 de la mañana y recorrerá la Sexta Avenida, conocida también como Avenida de las Américas, desde la calle 36 hasta la calle 55.

El Gran Mariscal de esta edición será el doctor Ramón Tallaj, fundador y presidente de SOMOS Community Care, mientras que Goya Foods recibirá el premio al legado.

El desfile contará además con la participación de organizaciones comunitarias, instituciones, artistas y representantes políticos, así como de dominicanos que cada año acuden a Manhattan para celebrar sus raíces y tradiciones.

Entre las figuras del entretenimiento que participarán se encuentran Shino Aguakate y Lizbel Ortiz. El comunicador y locutor de radio Frederick Martínez, "El Pachá", será el rey del desfile.

Calles cerradas

Con motivo de la celebración, varias vías de Manhattan permanecerán cerradas durante la jornada.

Los cierres incluyen:

Sexta Avenida, entre las calles 37 y 38.

Calle 36, entre Broadway y la Quinta Avenida.

Calles 37 y 38, entre la Quinta y la Séptima Avenida.

Las autoridades recomiendan a los conductores y usuarios del transporte público tomar en cuenta los cierres y posibles retrasos en el tránsito.

El desfile volverá a convertir la Sexta Avenida en uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad dominicana en Nueva York, en una jornada dedicada a la identidad, la cultura y las tradiciones de República Dominicana.