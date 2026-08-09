Barricadas llegan a Dyckman ante expectativa de gran concentración tras el Desfile Dominicano en NY

Captura de video del Dyckman Dairy donde se muestran las barricadas. ( DYCKMAN DIARY INSTAGRAM )

Mientras miles de dominicanos participan este domingo en Manhattan para participar en el 44.º Desfile Nacional Dominicano, en el sector de Dyckman, en el Alto Manhattan, comenzaron los preparativos para manejar la concentración de personas que se espera después de la actividad.

Una publicación difundida en redes sociales por la cuenta Dyckman Diary mostró la llegada de barricadas a la zona y advirtió sobre la expectativa de que las calles de Dyckman reciban una gran cantidad de personas tras el desfile.

"Dyckman se está preparando para esta noche", señala la publicación, que además hace un llamado a mantener las calles "seguras y pacíficas".

La zona de Dyckman, uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad dominicana en el Alto Manhattan, suele convertirse en escenario de celebraciones después del desfile que recorre la Sexta Avenida.

Celebraciones y actividades

Este año, la expectativa de concentración también está relacionada con las actividades organizadas para continuar la celebración de la cultura dominicana. Una de ellas es "Que Lo Que Parade Day", una actividad posterior al desfile, programada para este domingo desde las 3:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, en The Hudson, ubicado en el 348 de Dyckman Street.

La presencia de barricadas busca facilitar el manejo del flujo de personas y vehículos en una zona que históricamente concentra una importante población dominicana y que durante esta jornada recibe a residentes y visitantes atraídos por las celebraciones.

El Desfile Nacional Dominicano celebra este año su 44.ª edición bajo el lema "Identidad y Cultura" y tiene previsto recorrer la Sexta Avenida desde la calle 36 hasta la 55.

La jornada reúne a organizaciones comunitarias, artistas, dirigentes políticos y miles de dominicanos que participan en la celebración de la herencia cultural del país.

El movimiento hacia Dyckman representa una extensión de las celebraciones que tienen como epicentro el desfile y que, una vez concluido el recorrido oficial, suelen trasladarse a distintos sectores del Alto Manhattan.