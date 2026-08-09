Mamdani despide a empleados haitianos con TPS tras el fin del programa migratorio

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que el Ayuntamiento comenzó a identificar y despedir a empleados municipales haitianos que permanecen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de que el Gobierno federal pusiera fin a esa protección.

De acuerdo con el Daily News, Mamdani explicó que la administración municipal recibió instrucciones de revisar la autorización de trabajo de los beneficiarios haitianos del TPS y separar de sus puestos a quienes no hayan demostrado contar con otra vía legal para trabajar en el país.

El Ayuntamiento no precisó cuántos empleados serán afectados. Funcionarios citados por The New York Times señalaron que al menos decenas de trabajadores municipales podrían perder sus empleos y que la cifra podría ascender a cientos.

La medida se produce después de que los tribunales permitieran avanzar con la terminación del TPS para los ciudadanos haitianos. El programa había permitido a miles de haitianos permanecer legalmente en Estados Unidos y obtener autorización de empleo debido a las condiciones de inseguridad y crisis humanitaria en su país.

Mamdani cuestiona la decisión de Trump

Aunque su administración debe acatar la directiva federal, Mamdani ha pedido al presidente Donald Trump que restablezca el TPS para los haitianos afectados.

"Solo el presidente Trump tiene el poder de restablecer el TPS o conceder la ´Salida Forzosa Diferida´ (DED) a los beneficiarios del TPS afectados", afirmó el alcalde.

Según Mamdani, muchos de los beneficiarios del programa llevan décadas viviendo en Nueva York, donde trabajan y han formado sus familias.

"La comunidad haitiana es una parte indispensable de la ciudad de Nueva York", sostuvo.

El alcalde también defendió las contribuciones de los inmigrantes haitianos a sectores como la salud, la construcción y la hostelería, y calificó la situación como un momento de "increíble inestabilidad".

Impacto en la comunidad

El anuncio ha generado preocupación entre residentes haitianos de Nueva York, especialmente ante el temor de que quienes pierdan su protección migratoria puedan quedar expuestos a procesos de deportación, informó el medio.

Algunos residentes consultados señalaron que, aunque consideran que Mamdani debe cumplir con las leyes federales, creen que la decisión tendrá consecuencias graves para familias que llevan años establecidas en la ciudad.

Una mujer haitiana de 55 años residente en Flatbush expresó preocupación por la posibilidad de que las familias sean separadas.

"Trabajan. Tienen hijos, y ahora los vamos a separar de sus hijos, de todo aquello por lo que han trabajado durante 15 años", afirmó.

Marie, una mujer haitiana de 78 años que vive en Nueva York desde 2000, dijo que regresar a Haití representa un riesgo debido a la situación de violencia e inseguridad.

"La mayoría de la gente tiene miedo de volver a Haití ahora, la mayoría de la gente porque es peligroso", afirmó.

Ayuda para los trabajadores afectados

Mamdani aseguró que el Ayuntamiento ofrecerá consultas legales gratuitas, asistencia para buscar otras vías de empleo legal, seguro médico y otros recursos a los trabajadores afectados.

La administración también indicó que los empleados serán informados sobre sus opciones, incluida una separación no disciplinaria o una renuncia, así como las posibilidades de reincorporación si recuperan su autorización de trabajo o adquieren otro estatus migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, defendió el fin del programa y sostuvo que el TPS es una protección temporal. La agencia también anunció que los beneficiarios que deban abandonar Estados Unidos podrían recibir asistencia económica y transporte para regresar a sus países.

Actualmente, más de 300,000 haitianos y unos 3,000 sirios están acogidos al TPS en Estados Unidos, según los datos citados en el reporte.