Hallan un tercer cadáver entre los escombros de edificio de El Bronx tras explosión e incendio

Los bomberos de la ciudad de Nueva York tratan de sofocar el fuego de un edificio en El Bronx. ( COMPARTIDA EN LA CUENTA DE X DE @FDNY )

Un tercer cuerpo fue recuperado ayer entre los escombros de un edificio de apartamentos de El Bronx que sufrió una explosión y posterior incendio el pasado miércoles, aumentando la angustia entre los residentes que permanecen desplazados.

Según ABC 7, los bomberos encontraron los restos mientras continuaban trabajando en el inmueble ubicado en East 209th Street, cuya estructura resultó gravemente afectada por el incendio y el derrumbe parcial de uno de sus pisos.

El hallazgo se produjo apenas un día después de que el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informara que no creía que hubiera más personas desaparecidas.

Los residentes observaron cómo una camilla era trasladada desde el edificio durante la tarde de ayer, mientras esperaban conocer la identidad de la nueva víctima.

Rosalie Serrano, una de las inquilinas desplazadas, dijo que conocía a las dos primeras víctimas, una pareja que era muy querida entre los residentes.

"Eran personas maravillosas. Muy amables. Tenían nietos que solían venir a pasar los fines de semana con ellos", expresó Serrano.

La pareja murió durante el incendio que consumió gran parte del edificio. El cuerpo de la mujer fue recuperado el pasado viernes, después de que los equipos de emergencia estabilizaran la estructura ante el riesgo de nuevos derrumbes, informó el medio neuyorquino.

Ahora, los residentes temen que la tercera víctima sea otro de sus vecinos.

"Cuando el edificio se puso realmente grave y el fuego comenzó a propagarse, solo esperaba que hubiera podido salir, pero no lo sé", dijo Todd, otro de los inquilinos desalojados.

Residentes enfrentan incertidumbre

Mientras las autoridades continúan investigando qué provocó la explosión y el posterior incendio, decenas de residentes permanecen fuera de sus viviendas y algunos se alojan temporalmente en hoteles.

Uno de los afectados explicó que la situación también ha generado dificultades económicas.

"Llevamos la misma ropa desde el incendio. Y me parece injusto, realmente injusto para nosotros", afirmó.

Ante las necesidades de los residentes, miembros de la comunidad han organizado donaciones de ropa y otros artículos.

Denise Devonish-Liburd-Farrell, quien coordina parte de la ayuda, explicó que decidió movilizarse mientras las familias esperan información sobre lo ocurrido.

"Nadie sabe aún cómo sucedió, así que todos estamos esperando. Por eso, pensamos que en lugar de quedarnos de brazos cruzados esperando noticias, podíamos hacer algo", señaló.

Una de las residentes desalojadas dijo que las autoridades le informaron que podría regresar al edificio el lunes para recoger algunas pertenencias personales adicionales.

La investigación sobre las causas de la explosión y el incendio continúa, mientras las autoridades trabajan para determinar la identidad de la tercera víctima.