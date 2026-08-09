Miembro de los Trinitarios se declara culpable por su participación en tiroteo mortal Massachusetts

Vehículo con cristal trasero roto debido al tiroteo en 2023 donde dos personas murieron a manos de Los Trinitarios. ( TELEMUNDO )

Un presunto miembro de la pandilla Trinitarios se declaró culpable de un cargo federal de crimen organizado por su participación en un tiroteo ocurrido en Lynn, Massachusetts en 2023, en el que murieron dos hombres y otras cinco personas resultaron heridas, informaron fiscales federales.

Kelvin Liranzo Roman, de 27 años y conocido como "Whoopty", admitió el viernes su participación en una conspiración para dirigir los asuntos de una organización mediante un patrón de actividad de crimen organizado, un cargo contemplado en la Ley RICO.

De acuerdo con Telemundo, el tiroteo ocurrió el 2 de septiembre de 2023, en Essex Street, durante una fiesta que celebraba la graduación reciente de estudiantes de secundaria y la partida de uno de ellos a la universidad.

Según los fiscales, tres miembros de los Trinitarios pasaron en un vehículo frente al lugar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban allí.

El ataque provocó la muerte de Jandriel Heredia, de 21 años, y Abraham Diaz, de 25, además de dejar heridas a otras cinco personas.

Los fiscales señalaron que Liranzo Roman reconoció ser miembro de los Trinitarios y haber actuado como cómplice antes de los hechos en el tiroteo.

Liranzo Roman forma parte de un grupo de 22 presuntos integrantes de los Trinitarios en Massachusetts acusados federalmente en febrero de 2025. Su declaración de culpabilidad lo convierte en la duodécima persona en admitir responsabilidad en esa operación, de acuerdo con la Fiscalía Federal de Massachusetts.

Procesos judiciales

El caso también ha generado procesos a nivel estatal. En septiembre de 2024, la Fiscalía del Condado de Essex presentó cargos de asesinato contra seis personas por el tiroteo: Justin Alba, de 25 años; Darwin Batista, de 20; Yefferson Vallecillo Cambar, de 22; Abel Severino Reyes, de 21; Carlos Ramirez Corniel, de 16; y Leonardo Espinoza, de 15.

Además de esta investigación, los fiscales federales anunciaron en junio cargos bajo la ley RICO contra otros 26 presuntos miembros de los Trinitarios.

Liranzo Roman será sentenciado el 17 de noviembre. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua, hasta cinco años de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares. También está sujeto a deportación, informó el medio.

La declaración de culpabilidad representa un nuevo avance en la investigación federal contra la organización y en el esclarecimiento de uno de los tiroteos más graves registrados en Lynn en los últimos años.