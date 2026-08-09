Mueren mujer y bebé de cinco meses tras volcarse una embarcación cerca de Liberty Island

Un vehículo del Departamento de Policía de NY (NYPD). ( NYPD )

Una mujer de 27 años y una bebé de cinco meses murieron la noche del sábado después de que una embarcación se volcara cerca de Liberty Island, en Nueva York. Otras 12 personas resultaron heridas.

De acuerdo con Univision, el accidente ocurrió alrededor de las 10:25 de la noche, cuando la embarcación volcó en aguas cercanas a la isla. Los heridos fueron trasladados a hospitales y sus lesiones no ponen en riesgo sus vidas, según las autoridades.

Equipos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) acudieron al lugar para localizar y rescatar a las personas que habían caído al agua.

Acciones oficiales

Buzos del NYPD encontraron a la mujer y a la bebé y las trasladaron en condición crítica al NYU Langone Hospital, en Brooklyn. Ambas fueron declaradas muertas posteriormente.

Las autoridades aún no han divulgado la identidad de las víctimas ni han confirmado si existía algún parentesco entre ellas.

De acuerdo con los primeros reportes, la embarcación era una lancha a motor tipo bowrider de 22 pies, cuya capacidad habitual es de aproximadamente 10 a 12 personas.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el vuelco. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias del accidente.