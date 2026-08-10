Mamdani pide a Trump restablecer el TPS mientras despide empleados haitianos

Fotografía del 9 de julio de 2026 que muestra personas manifestándose pidiendo el Estatus de Protección Temporal frente al Centro Cultural de la Pequeña Haití en Miami, Florida, Estados Unidos. ( EFE )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió este lunes al presidente Donald Trump que restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos, luego de que decenas de empleados municipales perdieran sus puestos tras la expiración de sus permisos de trabajo.

De acuerdo con el Daily News, Mamdani dijo que conversó directamente con Trump y le planteó que la situación es de especial importancia para Nueva York, tanto por el impacto económico como por las consecuencias para los inmigrantes haitianos que se han establecido en la ciudad.

"Hablé con el presidente y le dejé muy claro que esto es de suma importancia para esta ciudad, para nuestra economía y para el bienestar de todos los que la consideran su hogar", declaró el alcalde durante una conferencia de prensa.

Mamdani sostuvo además que Trump es la única persona con autoridad para extender nuevamente el TPS o conceder una salida forzosa diferida (DED) a los haitianos afectados.

Impacto económico

La petición se produce después de que el Ayuntamiento notificara el despido de decenas de empleados municipales que se encontraban bajo el TPS y cuyos permisos de trabajo expiraron el pasado 24 de julio, tras la decisión de la administración Trump de poner fin a la protección para los haitianos, informó The News.

El alcalde afirmó que la ciudad no tenía margen para ignorar las nuevas disposiciones federales y que debía actuar para evitar consecuencias legales.

"Solo estamos tomando las medidas que nos vemos obligados a tomar", dijo Mamdani, quien durante su campaña había defendido una postura de protección hacia las comunidades inmigrantes.

El alcalde explicó que la ciudad decidió actuar de inmediato porque mantener a los empleados en sus puestos después de perder la autorización laboral podría terminar perjudicándolos y afectar sus posibilidades de permanecer legalmente en Estados Unidos.

Situación actual

La eliminación del TPS deja a miles de haitianos que viven en Estados Unidos ante un escenario de incertidumbre. Quienes pierdan la protección deberán buscar otra vía migratoria, permanecer sin estatus legal o abandonar el país.

Mamdani expresó especial preocupación por quienes llevan años viviendo en Nueva York y ahora podrían verse obligados a regresar a Haití, un país que continúa enfrentando una grave crisis de seguridad.

"Decirles a los neoyorquinos haitianos que han hecho de la ciudad su hogar durante años que tienen que regresar a su país de origen es aterrador", afirmó.

La Casa Blanca, en cambio, defendió la decisión de terminar con el programa y sostuvo que el TPS fue concebido como una protección temporal.

"Durante décadas, los demócratas han abusado de este programa, utilizándolo como una amnistía de facto", declaró Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca. Añadió que Trump continuará aplicando las leyes migratorias y priorizando los intereses de los estadounidenses.

El TPS permite a ciudadanos de determinados países afectados por conflictos, desastres u otras condiciones extraordinarias vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. En el caso de los haitianos, la protección había permitido a cientos de miles de personas permanecer legalmente en el país mientras persistían las condiciones de inestabilidad en Haití.

Ahora, para los afectados en Nueva York, la pérdida del estatus también amenaza con tener consecuencias laborales y familiares, especialmente para quienes han construido sus vidas en la ciudad durante años.