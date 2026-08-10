La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez documenta su proceso de congelación de óvulos

La representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York) interviene en el mitin «The People V. The Powerful» (El pueblo contra los poderosos) en el Detroit Opera House, el 18 de julio de 2026, en Detroit, Michigan. ( AFP )

Alexandria Ocasio-Cortez, figura ascendente de la izquierda estadounidense, comenzó a documentar en redes sociales su proceso de congelación de óvulos, y afirmó que busca "normalizar" el diálogo abierto sobre el tema.

El lunes, la congresista neoyorquina de 36 años respondió en Instagran a preguntas sobre su experiencia.

También publicó un video donde se la ve el domingo por la mañana en ABC News, inyectándose medicación en el abdomen después de maquillarse y antes de conceder una entrevista.

"En un contexto político en el cual el gobierno ha limitado el acceso de algunas mujeres al control de la fertilidad, ya sea el aborto o la posibilidad de llevar un embarazo a término de forma segura, creo que es importante que los políticos tengamos estas conversaciones, compartamos estas experiencias y las normalicemos", declaró durante la entrevista.

Así es el proceso

La congelación de óvulos consiste en extraerlos y almacenarlos en nitrógeno líquido para un posible embarazo futuro.

Las mujeres que se someten a este procedimiento se inyectan hormonas para estimular la producción de óvulos antes de su extracción.

AOC, el acrónimo con el que se la conoce popularmente, reveló su decisión el sábado, también en Instagram.

"Mantengo mi vida privada bastante privada, pero he decidido comenzar a congelar mis óvulos", escribió junto a un video de su primera inyección.

Afirmó ser consciente de que hablar públicamente sobre esto podría tener consecuencias políticas.

"Es una decisión que tomo para tener más control sobre mi vida", agregó, al enfatizar que los hombres que participan en la política no enfrentan las mismas preguntas que las mujeres sobre su vida amorosa o su deseo de tener hijos.

Ocasio-Cortez, una de las figuras más destacadas del ala izquierda del Partido Demócrata, también declaró el domingo en ABC que no descarta postularse a la presidencia en 2028.