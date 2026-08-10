Caos, basura y violencia empañan celebración del orgullo dominicano en el Alto Manhattan

Cientos de dominicanos se dieron cita en el Alto Manhattan para disfrutar de las celebraciones posteriores al 44.º Desfile Nacional Dominicano que recorrió varias intersecciones de la Sexta avenida. Sin embargo, después de festejar el orgullo patrio, la basura, el caos y la violencia se apoderaron de las calles de la Gran Manzana, empañando el fin por el que se organizan estos eventos.

Horas después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora Kathy Hochul recorrieran la Sexta Avenida desde la calle 37 hasta la calle 55, la policía neoyorquina detuvo a dos personas por el apuñalamiento de un joven de 19 años.

Según la policía, el joven fue apuñalado varias veces en la espalda y el pecho tras una discusión en la calle 42, a las afueras de Bryant Park, alrededor de las 2:40 de la tarde.

La víctima fue llevada al hospital NYC Health+Hospitals/Bellevue, donde su estado se reportó como estable.

Ya pasadas las 12:00 de la medianoche se reportó otro apuñalamiento. En este caso, dos hombres de 23 años fueron atacados, uno de ellos falleció, según escribió una periodista en X.

"Poco después de la medianoche, en la avenida Nagle de Manhattan, dos hombres de 23 años fueron apuñalados tras una noche de celebraciones del Desfile Dominicano. Uno de ellos recibió una puñalada mortal en el abdomen; el otro fue apuñalado en el pecho y sobrevivió", escribió la cuenta identificada como Oliya Scootercaster.

NEW: Bloodied Dominican Republic flag and a shoe left at the scene of a fatal stabbing in NYC.



Just after midnight on Nagle Avenue in Manhattan, two 23-year-old men were stabbed after a night of Dominican Day Parade celebrations. One was fatally stabbed in the stomach. The other... pic.twitter.com/OQZv5D9Mel — Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY) August 10, 2026

De acuerdo con el New York Post, el Departamento de Policía de Nueva York dispuso un fuerte dispositivo de oficiales para el evento. Incluso en Dyckman se instaló una gran cantidad de barricadas para responder a la multitud que se esperaba tras acabar el desfile.

"Dyckman se está preparando para esta noche", señaló Dyckman Diary en una publicación en redes sociales, que además hizo un llamado a mantener las calles "seguras y pacíficas".

Caos y basura

Tras terminar el desfile, los asistentes, en su mayoría jóvenes, abarrotaron las calles en el Alto Manhattan, con banderas alrededor de sus cuerpos, bebidas en mano y música alta.

Una compilación de videos compartidos por el locutor dominicano radicado en Nueva York, Coco Cabrera, muestra imágenes de estos jóvenes bailando sobre vehículos, para luego mostrar el vidrio trasero de un sedán marca BMW hecho añicos y el parabrisas destrozado.

Un segundo video muestra cómo, ya con el cielo a oscuras, un grupo de agentes policiales interactúa con dos jóvenes sentados en un vehículo estacionado en medio de la calle Dyckman. La persona que graba dice: "Se armó el juidero, salieron los monos", haciendo referencia a los agentes.

Los agentes sacan a los hombres del vehículo y los llevan hasta la parte trasera del mismo para continuar con la intervención, mientras el grupo de personas que presencia la escena, varios de ellos con la bandera dominicana cubriendo su cuerpo o su cabeza, los abuchea.

Mientras unos agentes continúan con los jóvenes del vehículo, dos oficiales se paran frente al grupo de observadores y tratan de despejar el área. En el proceso, a uno de ellos le cae un líquido en la cara después de que le lanzaran presuntamente una botella.

Otra botella de plástico cayó en el lado contrario, a los pies de otro agente.

"Alcohol, marihuana, jóvenes bailando encima de vehículos y escenas de desorden que terminaron empañando una celebración que debía dejar en alto el orgullo dominicano. Una imagen bastante negativa para nuestra comunidad", escribió Cabrera para acompañar los videos.

"¿Esto es celebrar nuestra dominicanidad o simplemente vandalismo y falta de respeto?", preguntó.

Otras imágenes muestran el momento en el que los agentes detienen a una persona en medio de los asistentes al desfile, mientras que en otro se ve cómo decenas de personas corren y recogen sus cosas, mientras varios agentes policiales se acercan desde donde estas se alejan.

"La situación en Dyckman se está saliendo de control esta noche", escribió la cuenta Dyckman Diary en redes sociales, junto a un video que muestra a varias chicas y un chico sobre un vehículo bailando, en medio de un mar de gente, quienes abarrotan una estación de gasolina.

More video of Inwood being completely demolished and run over from the Dominican parade, and the police had zero fucking control. Fucking pathetic. Our neighborhood is fucking trashed. pic.twitter.com/cxTGxlbA3f — inwoodKTH (keeping them honest) (@InwoodKth) August 10, 2026

Thanks for leaving our neighborhood in complete fucking shambles. Dominican day parade in Inwood. pic.twitter.com/IbyN1iJUMs — inwoodKTH (keeping them honest) (@InwoodKth) August 10, 2026

"Lo que debería ser una celebración se está convirtiendo en un caos. Hay gente bebiendo en las calles, subiéndose a coches y edificios, causando daños a la propiedad y poniéndose en peligro a sí misma y a los demás. Podemos celebrar nuestra cultura sin destruir nuestra propia comunidad", escribe la cuenta.

"La celebración ha terminado. Bajemos la intensidad, respetemos Dyckman y regresemos a casa sanos y salvos", concluye el mensaje de la cuenta, que lleva noticias de la comunidad en redes sociales.

Un video compartido por la periodista dominicana, radicada en Nueva York, Johandry Jiménez, muestra también cómo las calles del Alto Manhattan quedaron llenas de desechos tras el Desfile Dominicano.

En otros video colgados en X, se ve un gran cantidad de desechos en la calle Dyckman, epicentro de la fiesta tras el desfile, así como zafacones repletos y otras señales de estragos.

Una historia repetida

La situación fue similar en el Desfile Dominicano en el Bronx, celebrado hace dos semanas, el cual, según la presidenta del condado, Vanessa Gibson, terminó a las 4:00 de la madrugada con "toneladas" de basura a lo largo de la Grand Concourse y calles aledañas.

En un post de X, Gibson deseaba que los empleados de saneamiento pudieran recoger los desechos antes de iniciar la jornada laboral.