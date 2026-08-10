Proyecto de ley en EE. UU. busca limitar la ciudadanía por nacimiento en Puerto Rico a partir de 2027

Fachada del Congreso de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos busca cambiar las reglas de ciudadanía por nacimiento en Puerto Rico y otros territorios estadounidenses, una propuesta que ha generado preocupación entre puertorriqueños que temen que las próximas generaciones enfrenten condiciones diferentes a las que han regido hasta ahora.

La iniciativa, denominada End Birthright Citizenship for Territories Act, fue presentada el 16 de julio por el congresista republicano Morgan Griffith, de Virginia, y establecería que los niños nacidos en Puerto Rico y otros territorios estadounidenses solo obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense si al menos uno de sus padres es ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

De acuerdo con la propuesta, el cambio aplicaría a los niños nacidos a partir de enero de 2027 cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales.

La medida ha provocado preocupación entre algunos puertorriqueños, quienes consideran injusto que sus hijos o nietos puedan tener derechos distintos a los que ellos tuvieron al nacer.

"Pues sería injusto, como te digo. Porque si nosotros tuvimos ese mismo derecho, pues que los nietos y los hijos tengan el mismo derecho también", expresó Luis González.

María Nieves también manifestó su rechazo a la propuesta. "No, pues, que eso no es debido, porque somos americanos. [...] No, yo no estoy de acuerdo", afirmó.

Preocupación por las familias inmigrantes

La propuesta también genera inquietud entre organizaciones que representan a puertorriqueños y familias inmigrantes, debido a sus posibles consecuencias para personas que viven en la isla sin estatus migratorio legal.

Vanessa Calderón, líder de Boricuas en Acción, advirtió que la medida podría modificar una realidad que hasta ahora ha permitido que los hijos nacidos en Puerto Rico de padres inmigrantes obtengan la ciudadanía estadounidense.

"Porque familias que son indocumentadas que viven en la isla, pues corren el riesgo de que sus hijos ahora tampoco sean ciudadanos norteamericanos como ha sido siempre", señaló Calderón.

La dirigente también destacó el vínculo constante entre Puerto Rico y la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos.

"Sabemos que nuestras familias en Puerto Rico y en la diáspora viajan constantemente. Nosotros estamos siempre en un vaivén...", expresó.

Calderón reconoció además que todavía existe desconocimiento sobre la iniciativa entre parte de la población. "Yo entiendo que hay desconocimiento y como me pasó a mí, incredulidad. Porque yo al principio que escuché la noticia dije, no, eso no puede ser", manifestó.

¿Qué plantea el proyecto?

Según la oficina de Griffith, la iniciativa pretende establecer mediante una ley que la ciudadanía por nacimiento en los territorios estadounidenses quede reservada para los hijos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.

El congresista sostiene que la propuesta busca cerrar lo que considera una brecha en las leyes de ciudadanía y combatir el denominado "turismo de nacimiento", mediante el cual extranjeros viajarían a los territorios estadounidenses para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos.

Griffith presentó el proyecto después de la decisión de la Corte Suprema en el caso Trump v. Barbara, que, según la explicación de su oficina, dejó abierta la posibilidad de que el Congreso legisle sobre las reglas de ciudadanía por nacimiento en los territorios.

La diferencia fundamental, de acuerdo con el congresista, es que las reglas de ciudadanía en los territorios dependen de leyes aprobadas por el Congreso, mientras que en los 50 estados y Washington D. C. la ciudadanía por nacimiento está vinculada a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y a la interpretación de la Corte Suprema.

Por esa razón, Griffith sostiene que en los territorios sería posible modificar las reglas mediante una ley federal, sin necesidad de una enmienda constitucional.

Puerto Rico y los demás territorios

Actualmente, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte son territorios estadounidenses cuyos habitantes tienen ciudadanía estadounidense conforme a leyes federales.

La Samoa Americana constituye una excepción: las personas nacidas allí son consideradas ciudadanos estadounidenses, pero no ciudadanos estadounidenses.

El proyecto de Griffith no afectaría a los ciudadanos estadounidenses nacidos en los territorios que posteriormente tengan hijos. Según la propuesta, estos ciudadanos continuarían pudiendo transmitir la ciudadanía estadounidense a sus hijos.

El cambio estaría dirigido a personas que no sean ciudadanos estadounidenses y que tengan hijos en los territorios a partir de enero de 2027.

La oficina de Griffith sostiene que la diferencia entre las reglas de ciudadanía aplicables a los territorios y las de los estados se remonta a decisiones judiciales conocidas como los Casos Insulares, emitidas a comienzos del siglo XX.

Por el momento, la iniciativa se encuentra en el proceso legislativo y no constituye un cambio vigente en las reglas de ciudadanía por nacimiento en Puerto Rico. El proyecto todavía necesita avanzar en el Congreso para convertirse en ley.