Desfile Dominicano en Nueva York deja un muerto y dos heridos; autoridades investigan tiroteos

Dominicanos durante el inicio del Desfile Dominicano en Nueva York en agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE )

Un hombre de 23 años murió tras ser apuñalado durante una pelea callejera en Inwood, Manhattan, horas después de la celebración del Desfile Dominicano de Nueva York, informó el Departamento de Policía, mientras investiga además dos tiroteos ocurridos en el mismo sector durante la madrugada de este lunes.

Según el medio ABC 7, el apuñalamiento ocurrió poco después de la medianoche cerca del 141 de Nagle Avenue. De acuerdo con la Policía de Nueva York (NYPD), dos hombres de 23 años resultaron heridos durante el enfrentamiento.

Una de las víctimas recibió una herida en el abdomen y fue trasladada al Hospital Harlem, donde posteriormente murió. El segundo hombre sufrió una puñalada en el pecho y fue llevado al NewYork-Presbyterian Allen Hospital. Su condición era estable.

Hasta la mañana de este lunes no se habían producido arrestos.

Tiroteos en la misma área

El hecho ocurrió aproximadamente una hora después de un tiroteo registrado cerca de Sherman Avenue e Isham Street, alrededor de las 11:46 de la noche. En ese incidente, un hombre de 30 años recibió un disparo en la muñeca y fue trasladado al NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center. Se esperaba que sobreviviera.

Las autoridades indicaron que cuatro personas enmascaradas huyeron hacia el oeste por Isham Street después del tiroteo.

Más tarde, alrededor de la 1:12 de la madrugada, otro hombre, de 19 años, recibió un disparo en una pierna cerca de Dyckman Street y Nagle Avenue. La víctima llegó en taxi al Jacobi Medical Center y fue reportada en condición estable, de acuerdo con el medio estadounidense.

La Policía informó que los dos tiroteos son investigados como incidentes separados y que no se habían realizado arrestos por ninguno de ellos.

Los hechos ocurrieron horas después de la celebración del Desfile Dominicano de Nueva York, que reunió el domingo a miles de personas en la Sexta Avenida para conmemorar la cultura y las tradiciones dominicanas.