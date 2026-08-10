Desfile Dominicano de Nueva York reconoció a Ramón Tallaj por su trayectoria de servicio

El doctor Ramón Tallaj, Gran Mariscal; Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York; y Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, durante el corte de cinta del desfile. ( SUMINISTRADA )

El doctor Ramón Tallaj recorrió este domingo la Sexta Avenida como Gran Mariscal de la edición 44 del Desfile Nacional Dominicano de Nueva York, una distinción que, más que reconocer su trayectoria profesional, puso en primer plano décadas de servicio a las comunidades más necesitadas.

Bajo el lema "Dominicanos: Identidad y Cultura", el desfile reunió a miles de personas para celebrar la herencia dominicana en Nueva York y tuvo a Tallaj como uno de sus protagonistas principales.

De acuerdo a una nota de prensa, Tallaj encabezó el recorrido acompañado por médicos y empleados de SOMOS Community Care, organización que fundó y que este año celebra su duodécimo aniversario.

Durante el recorrido, el médico dominicano destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones y la identidad dominicana entre las nuevas generaciones.

La edición de este año contó con miles de participantes, entre comparsas, agrupaciones musicales, bailarines y organizaciones comunitarias. La actividad comenzó a las 11:00 de la mañana y contó con la presencia de autoridades locales y un amplio dispositivo de seguridad.

En el acto también participaron Jumaane Williams, defensor público de Nueva York; Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal; Rafael Toro, ejecutivo de Goya Foods, y otras autoridades y representantes de la comunidad dominicana.

Una vida dedicada al servicio

Tallaj es fundador y presidente de la junta directiva de SOMOS Community Care, una red de atención sanitaria dirigida por médicos que busca ampliar el acceso a servicios de salud, especialmente entre comunidades inmigrantes y sectores de menores recursos de Nueva York.

Su trabajo al frente de la organización ha estado vinculado a una filosofía de servicio y atención a las personas más vulnerables, una visión que también ha marcado su participación en iniciativas sociales y comunitarias.

Durante la celebración, Tallaj también felicitó a los organizadores por la dimensión alcanzada por el evento y reconoció de manera especial el trabajo del doctor Manny Sáez, presidente del comité organizador.

El desfile volvió a congregar a una multitud en Manhattan, donde la bandera dominicana, la música y las expresiones culturales de Quisqueya ocuparon la Sexta Avenida para celebrar los aportes de los dominicanos a Nueva York y mantener vivo el vínculo con sus raíces.