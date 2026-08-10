Wilson Aramboles, el dominicano de más alto rango de la policía de Nueva York

Una combinación de fotos del jefe del NYPD, Wilson Aramboles. ( INSTAGRAM DE NYPDHS/ PÁGINA WEB NYPD )

Wilson Aramboles es actualmente el dominicano de más alto rango del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), tras convertirse en jefe de Operaciones Especiales, una de las principales estructuras operativas de la institución, destinada a responder a emergencias y apoyar a otras unidades.

Aramboles llegó a Estados Unidos desde la República Dominicana cuando tenía apenas 10 años y creció en las viviendas públicas Lillian Wald, en el Lower East Side de Manhattan, de acuerdo con una publicación difundida en redes sociales por la Sociedad Hispana del NYPD.

"De esos humildes comienzos, emprendió una carrera notable en el servicio público, ascendiendo en los rangos a través de 10 promociones hasta convertirse en uno de los miembros uniformados de más alto rango del NYPD", escribió la cuenta junto a una fotografía de Aramboles.

En ese sentido, Aramboles no solo es el dominicano de más alto rango de la policía, sino que forma parte de su cúpula de mando al dirigir uno de sus principales bureaus operativos

La publicación destaca su trayectoria como un ejemplo de perseverancia, sacrificio y liderazgo, además de resaltar sus raíces dominicanas y el papel que representa para otros oficiales dominicanos y latinos que buscan avanzar dentro de las filas del cuerpo policial.

"De la República Dominicana al más alto liderazgo del NYPD", señala la publicación, que reconoce los 38 años de servicio de Aramboles y sus 10 ascensos dentro del departamento.

Oficina de Operaciones Especiales

La Oficina de Operaciones Especiales (SOD, por sus siglas en inglés) está compuesta por personal con formación, experiencia y equipamiento altamente especializados para apoyar a otras unidades del Departamento de Policía de Nueva York involucradas en operaciones terrestres, subterráneas, aéreas y en las vías fluviales de la ciudad, explica el NYPD.

La Policía también señala que sus integrantes cuentan con entrenamiento especializado y pueden estar capacitados en varias disciplinas.

Algunas de las situaciones a las que podría responder la SOD incluyen delincuentes atrincherados, personas con trastornos mentales, personas que se lanzan desde puentes de la ciudad, incidentes acuáticos, búsqueda de personas desaparecidas o sospechosas, ejecución de órdenes de registro, rescates aéreos y marítimos, disturbios públicos y grandes desastres.

La oficina también es responsable del Grupo de Respuesta Estratégica y de la Unidad de Apoyo y Asistencia en Crisis.