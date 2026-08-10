×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mes más caluroso
Mes más caluroso

Estados Unidos tuvo el mes más caluroso de su historia en julio

La temperatura promedio en los 48 estados contiguos de Estados Unidos fue de 24.9 °C

    Expandir imagen
    Estados Unidos tuvo el mes más caluroso de su historia en julio
    Cielo anaranjado con sol y nubes durante un día caluroso de verano. (SHUTTERSTOCK)

    Julio de 2026 fue el mes más cálido registrado en los 48 estados contiguos de Estados Unidos, informó el lunes la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

    La temperatura promedio del mes en estos estados que excluyen Alaska, Hawái y los territorios de ultramar, fue de 24.9 °C, lo que lo convierte en el más cálido en los 132 años de registros, señaló la agencia.

    • Esto representa, a su vez, una temperatura media mensual 1.8 °C superior a la del promedio de los meses de julio del siglo XX.

    Historial

    Los meses de julio de 2012, 2006 y 2022 completan la lista de los más calurosos, lo que muestra la influencia del cambio climático.

    El oeste es la región de Estados Unidos donde se han registrado las temperaturas más altas con respecto a las normales de la estación.

    El estado de Wyoming se ha visto particularmente afectado, con temperaturas 2.8 °C por encima de lo normal.

    La sequía también golpea a Estados Unidos, con un 48 % del territorio (excluyendo Alaska y Hawái) afectado en distintos grados, según el observatorio de referencia.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.