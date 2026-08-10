Dos generaciones de dominicanos hacen historia en la Policía de Nueva York

Un padre de origen dominicano y exmiembro del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) ha visto con orgullo cómo dos de sus hijos siguen sus pasos, mientras que un tercero, de unos 14 años, también ha expresado su deseo de formar parte de la uniformada.

"Ayudar a la persona siempre ha sido bueno, siempre ha sido algo que me ha gustado", dijo Gilberto Camilo en un reportaje de la cadena Telemundo.

De acuerdo con su relato, Camilo se retiró del NYPD en 2008, cuando sus hijos Justin y Jared tenían siete y cinco años, respectivamente. Ahora, ambos son adultos y forman parte de la uniformada, con el hermano mayor asignado al mismo precinto para el que trabajó su padre.

"Los hijos míos siempre me han conocido como policía", dijo Camilo, quien ingresó a la policía en 1997 y se retiró como detective del cuartel 33 con el fin de asumir una posición federal.

Según contó, el deseo de servir a la comunidad viene desde generaciones, ya que incluso su abuela expresó su deseo de ser policía si hubiera llegado a Estados Unidos más joven.

Esas palabras, según dijo, fueron las que lo inspiraron para convertirse en policía.

Justin, el mayor de los hermanos, cuenta que su deseo de ser policía nació desde joven, cuando veía a su papá con el uniforme.

"Yo quería ser eso, la misma cosa", dijo el joven, que ya lleva casi dos años patrullando las calles del Alto Manhattan.

Ambos jóvenes aseguran estar orgullosos de ser dominicanos y representar al país dentro del NYPD, algo heredado de su padre, quien destacó el aumento de agentes de origen criollo en la actualidad, respecto a la época en la que empezó.

"Siempre ha sido un placer, un orgullo ser dominicano y ser policía de Nueva York", dijo.

Previo al desfile

La historia de Telemundo coincidió con la celebración del 44.º Desfile Nacional Dominicano, que se llevó a cabo ayer, domingo 9 de agosto, y recorrió gran parte de la Sexta Avenida con el fin de celebrar el orgullo patrio.

El reportaje, a su vez, fue compartido por el grupo de agentes dominicanos de la policía neoyorquina en Instagram, quienes indicaron: "Para nosotros en NYDO, estas historias representan el orgullo de nuestras raíces, el valor del servicio y el legado que dejamos para las futuras generaciones".

La cuenta también compartió un video que muestra a los agentes del NYPD de origen dominicano que se dieron cita en el desfile, muchos de ellos con banderas de República Dominicana en las manos o cubriendo su cuerpo, mientras otros se movían al ritmo de dembow.

La Policía de Nueva York, considerada el cuerpo policial más diverso del mundo y el más grande de Estados Unidos, tiene aproximadamente un 27 % de oficiales latinos.

La mayoría de este grupo está compuesto por dominicanos nacidos en República Dominicana, según dijo en 2023 el entonces comisionado de la policía de la Gran Manzana, Kenneth E. Corey.

En ese momento, el 67 % de los miembros del cuerpo policial estaba representado por personas de color, mientras que las mujeres representaban el 33 %, según datos obtenidos por Diario Libre.