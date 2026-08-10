Aumentan casos de náuseas y vómitos vinculados al consumo frecuente de marihuana en EE. UU.

Un vendedor guarda en una bolsa unos hongos psicodélicos en una tienda de cannabis en Los Ángeles. ( SHUTTERSTOCK )

Los casos diagnosticados en salas de emergencia de síndrome de hiperemesis cannabinoide, un trastorno asociado al consumo frecuente de marihuana y caracterizado por episodios intensos de náuseas y vómitos, aumentaron un 16 % en Estados Unidos entre octubre de 2025 y mayo de 2026, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El incremento, sin embargo, no necesariamente significa que el trastorno se haya vuelto repentinamente más común. Los investigadores atribuyen gran parte del aumento a que en octubre pasado entró en vigor un nuevo código específico para diagnosticar el síndrome, lo que permitió identificar y contabilizar casos que anteriormente podían pasar inadvertidos.

El síndrome de hiperemesis cannabinoide afecta principalmente a personas que consumen cannabis con frecuencia y puede provocar náuseas recurrentes, vómitos intensos y dolor abdominal severo.

Investigaciones anteriores estiman que alrededor de 2.75 millones de estadounidenses padecen el trastorno cada año. Los expertos, no obstante, consideran que la cifra podría ser mayor debido a que durante años muchos casos no fueron identificados correctamente.

Antes de la creación del nuevo código, los médicos e investigadores debían combinar códigos utilizados para registrar náuseas y vómitos con otros relacionados con el consumo de cannabis para identificar posibles casos de hiperemesis cannabinoide, según reportó el portal de noticias Telemundo NI.

Aumento de visitas a emergencias

Para el nuevo informe, investigadores del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones de los CDC analizaron datos de aproximadamente 7,500 centros de atención médica de todo Estados Unidos.

Entre enero de 2023 y mayo de 2026 se registraron cerca de 200,000 visitas a salas de emergencia relacionadas con el síndrome.

Los investigadores observaron que la cantidad de casos se mantuvo relativamente estable durante buena parte del periodo analizado, pero experimentó un marcado incremento a partir de octubre de 2025, cuando comenzó a utilizarse el nuevo código de diagnóstico.

Los mayores aumentos se registraron entre personas de 15 a 24 años, adolescentes, mujeres, afroestadounidenses y personas indígenas estadounidenses y nativas de Alaska.

El incremento entre los pacientes más jóvenes fue uno de los resultados que más llamó la atención de los investigadores.

"Fue en realidad uno de los hallazgos sorprendentes para nosotros", señaló Alana Vivolo-Kantor, investigadora de los CDC y autora principal del estudio.

La especialista explicó que inicialmente los investigadores se preguntaban cómo adolescentes y adultos jóvenes podían presentar un trastorno asociado al consumo crónico de cannabis.

"¿A qué edad empezaron a consumir cannabis?", planteó.

Preocupación por productos con THC de alta potencia

Los investigadores consideran que los resultados evidencian la necesidad de aumentar la información sobre el síndrome, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

El informe también destaca la necesidad de realizar más investigaciones sobre los efectos que tienen en las nuevas generaciones los productos de cannabis con altas concentraciones de THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana.

La preocupación incluye además productos derivados del cáñamo que se comercializan en diferentes presentaciones, como vapeadores, bebidas y gomitas.

Los expertos consideran necesario comprender mejor cómo se están utilizando estos productos y cuáles podrían ser sus efectos, particularmente entre los consumidores más jóvenes.

Aunque el síndrome ha sido documentado durante años, el nuevo sistema de diagnóstico permitirá a los investigadores contar con información más precisa sobre su frecuencia y evolución en Estados Unidos